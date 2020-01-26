تردد قناة تايم سبورت Time sport الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الرياضي الساحلي

تتزايد عمليات البحث من قبل عشاق كرة القدم وعشاق نادي الأهلى المصري عن تردد قناة تايم سبورت الرياضية time sport على جميع الأقمار الصناعية، وذلك من أجل الاستمتاع بالمباريات التي تقوم القناة الرياضية بنقلها بصورة مستمرة، حيث سوف تعمل القناة على نقل المباراة المنتظرة بين النادي الاهلي المصري بنادي النجم الرياضي الساحلي وذلك ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الأهلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الثأر والحصول على الثلاث نقاط بعد الهزيمة في مباراة الإياب بهدف دون رد.

تفاصيل مباراة الاهلي والنجم الرياضي الساحلي

سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة في مباراة الأهلي والنجم الرياضي الساحلي في دوري ابطال افريقيا من خلال الجدول التالي :-

المباراة ملعب المباراة موعد المباراة القناة الناقلة مناسبة المباراة الاهلي ضد النجم الرياضي الساحلي استاد السلام 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر قناة بي ان سبورت الرياضية Time sport + قناة تايم سبورت الرياضية الجولة الخامسة من بطولة دروي ابطال افريقيا 2020

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلى

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية والمصرية على وجه الخصوص عن كيفية ضبط إشارة قناة تايم سبورت الرياضية، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-