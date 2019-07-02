تردد قناة تايم سبورت Time Sport تونس وموريتانيا الناقلة لمباريات اليوم في بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج ، تردد قناة تايم سبورت Time Sport وذلك من أجل متابعة كافة مباريات الجولة الاخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية والأفريقية لمتابعة البطولة الأفريقية ، حيث تعتبر هذه البطولة من أعظم البطولات الأفريقية بعد بطولة دوري ابطال أفريقيا ، وتضم البطولة أقوى الفرق الأفريقية والعديد من المنتخبات العربية ومن أبرزهم المنتخب المصري والمنتخب المغربي والتونسي والجزائري ، والعديد من المنتخبات الأفريقية الأخرى القوية مثل الكاميرون وساحل العاج وغانا .
مباريات اليوم في بطولة كأس امم افريقيا
|المباراة
|التوقيت
|القناة الناقلة
|غيتيا بسياو × غانا
|7:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت الأرضية
|بنين × الكاميرون
|7:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت الأرضية
|موريتانيا × تونس
|10:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت الأرضية
|انغولا × مالي
|10:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت الأرضية
تردد قناة تايم سبورت لمتابعة مباريات بطولة أمم افريقا
يزداد البحث في هذه الاونة عن تردد قناة تايم سبورت الفضائي ، من اجل متابعة كافة مباريات بطولة كأس امم افريقيا ، والمنقولة بشكل حصرى من خلال قنوات بي ان سبورت الرياضية ، وتضم تايم سبورت كوكبة كبيرة من المعلقين والمحللين من اجل التحليل والوقوف على كافة تفاصيل المباريات التي تقوم بنقلها القناة :-
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|التردد
|القمر
|27500
|5/6
|11449 H
|نايل سات
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