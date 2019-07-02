تردد قناة تايم سبورت Time Sport تونس وموريتانيا الناقلة لمباريات اليوم في بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج ، تردد قناة تايم سبورت Time Sport وذلك من أجل متابعة كافة مباريات الجولة الاخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية والأفريقية لمتابعة البطولة الأفريقية ، حيث تعتبر هذه البطولة من أعظم البطولات الأفريقية بعد بطولة دوري ابطال أفريقيا ، وتضم البطولة أقوى الفرق الأفريقية والعديد من المنتخبات العربية ومن أبرزهم المنتخب المصري والمنتخب المغربي والتونسي والجزائري ، والعديد من المنتخبات الأفريقية الأخرى القوية مثل الكاميرون وساحل العاج وغانا .

مباريات اليوم في بطولة كأس امم افريقيا

المباراة التوقيت القناة الناقلة غيتيا بسياو × غانا 7:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة تايم سبورت الأرضية بنين × الكاميرون 7:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة تايم سبورت الأرضية موريتانيا × تونس 10:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة تايم سبورت الأرضية انغولا × مالي 10:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة تايم سبورت الأرضية

تردد قناة تايم سبورت لمتابعة مباريات بطولة أمم افريقا

يزداد البحث في هذه الاونة عن تردد قناة تايم سبورت الفضائي ، من اجل متابعة كافة مباريات بطولة كأس امم افريقيا ، والمنقولة بشكل حصرى من خلال قنوات بي ان سبورت الرياضية ، وتضم تايم سبورت كوكبة كبيرة من المعلقين والمحللين من اجل التحليل والوقوف على كافة تفاصيل المباريات التي تقوم بنقلها القناة :-