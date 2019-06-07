تردد قناة ميكس هوليود Hollywood Mix Channel علي النايل سات لمشاهدة اقوي الأفلام الأجنبية الجديدة

ادخل تردد قناة Mix Hollywood علي جهاز الاستقبال الخاص بك، من اجل مشاهدة اجمل الأفلام الأجنبية الجديدة علي مدار اليوم، حيث تعتبر قناة ميكس هوليود من احدث القنوات التي ظهرت ضمن قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في الوطن العربي وذلك بسبب تميزها في اختيار الأفلام الجديدة بدون فواصل اعلانية طويلة، فلذلك اختارنا لكم هذه القناة لكي تستمعوا بأحدث الأفلام المترجمة باللغة العربية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم تردد Hollywood Mix Channel بأسفل هذه المقالة فرجاء تابعونا.

من السهل تنزيل تردد قناة ” Mix Hollywood ” وذلك من خلال أدخال التردد الجديد لقناة ميكس هوليود والذي يعمل علي المدار الاصطناعي النايل سات، حيث تعمل القناة بتقنية عالية الجودة والنقاء وهي الاتش دي، حيث تبث القناة العديد من سلسل الأفلام الشهيرة مثل سلسلة أفلام مارفل والجوكر وباتمان وريديك واكس مان ورامبو وثور وجميس بوند وغيرها من الأفلام الاكشن والرعب.

تردد Hollywood Mix Channel

تردد قناة ميكس هوليود : 11488 .

الاستقطاب : افقي.

معدل الترميز : 27500

معامل الخطأ : 3/4.

طريقة اضافة قناة Mix Hollywood

سنوضح لحضراتكم كيفية ضبط تردد قناة مكس هوليود علي جهاز الاستقبال، أولا سنتأكد من الكابل موصول بالطبق الخاص بك من ثم نقوم بالإمساك بجهاز الريموت كنترول للتحكم في الإعدادات وإدخال التذبذب الموضح لكم بعالية من ثم نقوم بكتابة معدل الترميز والاستقطاب من ثم نرجي عملية البحث عن القناة، بعد الانتهاء من عملية البحث سنجد القناة باسم ” Mix Hollywood ” ضمن باقي القنوات الأخري، وختاما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

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