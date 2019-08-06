تردد قناة تكبيرات العيد علي نايل سات 2019 “أضبط التردد الجديد الأن”

قناة تكبيرات العيد، وهي إحدي القنوات الجديدة التي تقوم بإذاعة تكبيرات عيد الأضحي المبارك علي القمر الصناعي، وقد تم الإعلان عن بدء البث المباشر الخاص بالقناة، عن طريق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لإذاعة تكبيرات عيد الأضحي يوم وقفة عرفات، وتقدم القناة “قناة تكبيرات العيد” إعلام شعائري مقدس للمسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي، خلال أيام الحج المبارك، تابعوا معنا التفاصيل.

وتقوم قناة تكبيرات العيد، ببث مباشر لتكبيرات حجاج بيت الله الحرام، وهي التكبيرات التي يقوم بتردديها الحجاج أثناء أداء فرضية الحج، الواجبة علي كل مسلم ومسلمة مقتدر، وتبدء التكبيرات يوم الصعود الي جبل عرفات، ويقومون بالتكبير لطلب الرحمة من الله عز وجل.

وهذا نص تكبيرات العيد التي يقوم الحجاج بترديدها، خلال صعودهم الي جبل عرفات “الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر.. ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا” بصوت وحناجر يعلو صوتها، في شعائر مقدسة للمسلمين والمسلمات “حجاج بيت الله”.

الجدير بالذكر ان موعد عيد الأضحي المبارك سيكون يوم الأحد القادم الموافق 11-8-2019 حسبما أعلنت دار الأفتاء في مصر والسعودية.

فيما أختلفت كلآ من دولة عمان والمغرب في توقيت أول أيام عيد الأضحي عن كل الدول العربية وسيكون أول أيام العيد يوم 12 أغسطس.

تردد قناة تكبيرات العيد

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