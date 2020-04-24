رموز تردد قناة تلفزيون دبي Dubai TV على قمر بدر 4 ونايل سات 201

تردد قناة تلفزيون دبي هي قناة إماراتية خاصة وحكومية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام التي تأسست في 2002، وقناة دبي وسيلة أعلامية رائدة لها مكانتها في العالم العربي. فتقدم برامج نوعية في مختلف المجالات كالسياسية والإقتصادية والترفيهية. وتوظف أعلى التقنيات الحديثة لظهور برامجها في حلة مميزة تناسب المشاهدين وتواكب الإعلام الحديث. ويمكن إلتقاط بالبث الإرسالي لقناة دبي الفضائية على الأقمار عرب سات بدر 4 والقمر المصري نايل سات.

قناة دبي الفضائية

تذيع برامج منوعة كالطبية والفنية والبرامج الحوارية، وتعد واحدة من أهم القنوات نظراً لنوعية البرامج المبتكرة والمتجددة كالموسيقية وأيضاً التي تخص أزياء المرأة كبرنامج ستايل مي. وبرامج حواية كبرنامج نلتقي مع بروين لتكون في واجهة القنوات التي تفرز محتوى جذاب وحصري يلامس إهتمام الجمهور،

وعلى التوالي تقوم بتوسعة البرامج المتجددة والمبتكرة فأنتجت برنامج، the doctors وهو برنامج طبي يقدم الأطباء خلاله الإرشادات الطبية والنصائح بشكل عملي.كما لم تغفل عن الإقتصاد فهي تبث برنامج”تداول” من البرامج الإقتصادية المهمة. وإذ تذيع النشرات الأخبارية يومياً لتوفر خدمة إخبارية فعالة تضمن تفاعل الجمهور معها خصوصاً أنها تنتهج إتباع أسلوب غير متكرر في طرحها ما يجنب عدم إصابة المشاهد بالملل.

برامج قناة دبي

ستايل me، في موسمه الرابع

أحلى كلام

نلتقي مع بروين

برنامج Carpool Karaoke بالعربي

the doctors

The Insider بالعربي

تردد قناة دبي الفضائية

قم بضبط الرسيفر على قيم التردد التالي، لإستقبال قناة دبي بجودة HD على القمر نايل سات بموقع مداري 7W.

القمر التردد ترميز الإستقطاب معدل التصحيح بدر 4 12130 27500 عامودي 3/4 نايل سات 11785 27500 عامودي 3/4 هوت بيرد 11747 27500 أفقي 3/4

تردد قناة تلفزين دبي 2020

القمر التردد ترميز الإستقطاب معدل التصحيح نايل سات 12418 27500 أفقي 3/4 Asiasat5 3660 27500 عامودي 3/4

عبر الترددات الموثقة أعلاه.يمكن إستقبال بث قناة دبي التلفزيونية Dubai TV بشكل فوري، على قمر بدرسات، نايل سات، هوتبيرد، بمجرد تنزيل بيانات التردد في جهاز الرسفير الخاص بك، ثم الحفظ، بعد أنهاء الخطوات السابقة سيتم إلتقاط إشارة قناة دبي الفضائية وظهورها في قائمة البحث إسم Dubai TV، ثم التمتع بمشاهدة برامجك المفضلة يشتمل على محتوى منوع، بما فيه تغطية الأحداث المحلية والدولية ويشمل نقل الفعاليات والمنتديات والقمم الإقليمية ، كما يمكنك زيارة الموقع الألكتروني للحصول المواعيد الزمنية للبرامج المذاعة على القناة.