تردد قناة تلفزيون دبي Dubai TV 2019 على نايل سات وعرب سات وبدر4 مجانا وبدون تشفير

تردد قناة تلفزيون دبي الجديد 2019 التي تبث محتواها باللغة العربية عبر نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، حيث تعد قناة تلفزيون دبي قناة فضائية إماراتية يقوم ببثها مؤسسة دبي للإعلام، وهي قناة حكومية وخاصة وهي تقدم محتوى متنوع ومتميز بصورة نقية وواضحة لجميع المشاهدين والمتابعين في العالم العربي، وهي تضم مجموعة متميزة من المراسلين والصحفيين مثل رولا الصايغ، وفيصل سي صابر، وماجد أحمد، وأسامة بني عيسى والكثير من الإعلانين المتميزين في هذا المجال، ونقدم لكم في الأسطر القادمة تردد قناة دبي الإماراتية على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة دبي الإماراتية 2019:

تعتبر قناة تلفزيون دبي هي قناة مجانية تماماً وغير مشفرة، وهى قناة تتميز بطابع خاص بها وتقدم محتوى مختلف ومتنوع يومياً مثل البرامج والمسلسلات العربية والخليجية، كما تبث أيضا الأفلام الأجنبية مُترجمة للغة العربية حتى يسهل على جميع المشاهدين الاستمتاع بمشاهدة القناة يومياً، كما تقدم بث مباشر للمهرجانات العالمية التي تقام على أرض دبي، بالإضافة إلى البرامج الثقافية التي تهم المرأة والأسرة، وفيما يلي ترددات قناة تلفزيون دبي الإماراتية 2019 على جميع الأقمار الصناعية المفتوحة:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12322 12418 30000 27500 V H 3/4 عرب سات 12399 29700 H 2/3 بدر 4 12130 27500 V 3/4

أضبط ايضا:

– تردد قناة مودي كيدز للأطفال 2019.

– تردد قناة أون تى في on tv.

– تردد القناة الفضائية السورية على نايل سات.

نبذة عن البرامج التي يقدمها تلفزيون دبي على مدار اليوم:

1- برنامج the insider بالعربي، الذي يتناول أخبار الفنانين والمشاهير العرب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

2- برنامج فاشن ستار.

3- برنامج أخبار الإمارات.

4- برنامج أحلى كلام.

5- برنامج آخر كلام 2.

6- برنامج معمار.

وغيرها من البرامج الدينية المتنوعة، كما تقوم أيضا قناة تلفزيون الإمارات ببث باقة متنوعة من المسلسلات المصرية والخليجية مثل مسلسل سوبر ميرو، ومسلسل أجندة، ومسلسل سلاسل ذهب، وغيرها من المسلسلات الجديدة.