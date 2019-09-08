تردد قناة توم جيري الجديد تحديث سبتمبر 2019 “Tom & jerry” على القمر الصناعي النايل سات
أصبح تردد قناة توم جيري الجديد أهم ما يبحث عنه أولياء الأمور والأطفال ، وذلك حباً في الأفلام الكرتوينة التي تقدنها قناة القط والفأر ، ومن خلال تلك المقالة سنعرض معكم التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل سات بجودة صورة HD ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد .
نتابع معكم تردد قناة توم جيري ومغامراته، حيث تعتبر قناة طيور بيبي من أهم القنوات في عالم الأطفال ، حيث أصبحت قنوات الأطفال من أهم ما يشغل بال الأطفال ويتسلون بها وبالحركات الكرتونية والأغاني التي تقدم من خلال تلك القناة، وتقوم القناة بتقديم محتوي هادف إلى تعليم المبادئ الأساسية لأطفال .
تردد توم وجيري للأطفال
تقوم قناة توم وجيري بتقديم أجدد حلقات كرتون توم وجيري ، والتي تقوم على الخداع والمغامرات التي يعشقها الكبار والصغار، كما تقدم القناة مجموعة من البرامج الكوميدية، وفي الجدول التالي سوف نعرض لحضراتكم الترد الخاص بقناة توم جيري .
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|الاتجاه
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|نايل سات
|11354
|عمودي
|27500
|5/6
وجديراً بالذكر أن ارتباط وحب الناس بمغامرات القط والفأر لم تقتصر على على الأطفال بس ، ولكن عشقها أيضاً الكبار من جميع الفئات العمرية، الكبار والصغار ، البنات والولاد، وذلك لإرتباطهم بالذكريات والطفولة لدى الجميع، وبهذا نكون وصلنا لختام مقالتنا وتقديم المطلوب وسوف نرحب بتعليقاتكم في حالو وجود أي خطأ أثناء تحميل التردد .
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