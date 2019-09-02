تردد قناة توم وجيري الجديد .. الكارتون الذي حاز على إعجاب الملايين

يبحث الكثيرين عن تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات بعد التغير الأخير، حيث يعد كارتون توم وجيري من أهم المسلسلات الكرتونية المفضلة لدى الكثيرين منذ بداية الرسوم الكرتونية في العام 1940م على يد اثنين من أمهر رسامين برامج ديزني لاند، حيث تُركز الرسم الكارتوني توم أند جيري على التنافس المضحك بين القط توم والفأر المشاكس جيري في سياق كوميدي جميل ومحبب للكثيرين وبعض الحلقات الأخرى جمعت شخصيات أخرى مثل الكلب سباك والعصفور والدجاج وغيرها من الشخصيات.







تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات

بدأت قناة مودي كيدز الناقلة لكارتون القط والفأر بنقل إشارات بثها الجديدة على التردد التالي:







اسم القمر التردد معامل الترميز معامل الاستقطاب تصحيح الخطأ النايل سات 11354 27500 عمودي V 5/6

قصة كرتون القط والفأر







كرتون القط والفأر من المسلسلات الكرتونية الشهيرة في عالم ديزني لابد، يُركز على قصة القط توم الذي يعيش مدللًا في منزل السيدة مامي وتدور بيه وبين الفأر جيري الكثير من التنافس للإمساك بجيري الذي يحاول أن يفسد المنزل للسيدة مامي ولكن توم يفشل في كل مرة، ولكن تظهر بعض الحلقات وبينهما صداقة ولكنها لا تدوم كثيرًا، يحاول توم دائمًا أن يصلح ما أفسده جيري بالمنزل قبل علم السيدة مامي وتظهر شخصيات أخرى مساعدة لتوم شخصيات لقطط أخرى وأيضًا شخصية الكلب سباك والعصفور والبط وغيرها طوال الحلقات وجميعها تظهر في سياق كوميدي، لذلك يبحث الكثيرين عن تردد قناة توم وجيري الجديد.