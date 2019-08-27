تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 على نايل سات

يبحث الجميع عن صغارًا وكبار عن تردد قناة توم وجيري 2019، وتوم جيري من الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال والكبار، وتقدم قناة مودي كيدز توم وجيري وهو أجمل برامج الكارتون المحببة للصغار ويستمتعون بمشاهدتها، ويعد الكرتون توم أند جيري سلسلة رسوم متحركة أمريكية تم ابتكارها في العام 1940م من قبل جوزيف باربيرا وويليام حنا، وتُركز على التنافس بين القط توم الفأر جيري، وفي سياق ذلك يظهر عدد من الشخصيات الأخرى في الكارتون كالكلب والعصفور والسيدة صاحبة منزل القط.

تردد قناة توم وجيري الجديد

اسم القمر التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11354 عمودي 27500 5/6

قصة كارتون توم وجيري

تدور قصة توم وجيري حول القط توم القط المدلل الذي يعيش حياة مدللة في منزل والذي يحاول مطاردة الفأر جيري ولكنه يفشل، في بعض الحلقات تحدث هدنة ومصالحة بينهما بواسطة الكلب سبايك والعصفور، في كل مرة يحاول الفأر إفساد منزل السيدة صاحبة القط توم ويحاول توم الدفاع عن المنزل والإمساك بجيري ولكنه يفشل في كل مرة، تلعب الموسيقى دورًا كبيرًا والكوميديا الإيقاعية في كارتون توم وجيري فالموسيقى توليفة من موسيقى الجاز والبوب مع الموسيقى الكلاسيكية، ومن الجدير بالذكر أن صاحبة المنزل السيدة مامي السيدة السمراء هي التي أرادت أن تظهر في المسلسل بظهرها فقط وقام بأداء صوتها هاتي ماكدانيال، وحصل مسلسل توم وجيري على العديد من جوائز الأوسكار في أعوام متفرقة من عام 1943م لعام 1952م