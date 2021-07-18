تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات

يعتبر تردد قناة توم وجيري من أكثر الترددات شعبية بين جميع قنوات الأطفال، حيث يبحث عنه الكبار قبل الصغار، حيث استطاع المسلسل الكرتوني الأشهر على الأطلاق أن يجذب انتباه وأنظار الأطفال حول العالم ببساطة فكرته وقيامه على المقالب الكوميدية التي يفعلها جيري لينجو من توم.

تردد قناة توم وجيري

تحرص إدارة قناة Tom and Jerry على عرض أفلام كرتون محببة للصغار، وبدون فواصل إعلانية مزعجة، كما تقدم فقرات هادفة ومسلية للصغار، مثل أغاني متنوعة، وأيضاً ألعاب تعليمية مفيدة للصغار، وبشكل مجاني تماماً على مدار 24 ساعة بلا توقف، ويمكن استقبال تردد قناة القط والفأر عبر القيم التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11354.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة توم وجيري

تعد أحد أشهر وأهم قنوات الأطفال، وسر شهرتها هو عرضها للكارتون الأشهر مغامرات القط والفأر والذي تعدى عمره الثمانين عاماً، من البهجة والمتعة للصغار والكبار، فعلى بساطة الفكرة إلا أنها استطاعت أن تجمع أطفال العالم حولها، ولا تزال تبهر الكبير والصغير حتى الآن، يذكر أن أول حلقة من المسلسل الكوميدي توم آند جيري ظهرت في عام 1940 على يد مؤسسيها ويليام هانا وجوزيف باربيرا، ولم يكونا ينتويا على إكمال الحلقات، لكن نظراَ للنجاح الباهر، قاما بعمل العديد من الحلقات التي يعشقها الأجداد والآباء والأبناء أيضاً.

Tom and Jerry

في بادئ الأمر توم كان اسمه جاسبر، وهو القط الرمادي الكسول الذي يحاول الفتك بالفأر إلا أنه لا ينجح دائماً، وجيري كان اسمه جينكيس ويعني النحس، وعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه دائماً ما ينجح في الهروب من توم، إلا أنه فيما بعد تم تغيير اسميهما إلى توم وجيري، واشتهرت في العالم أجمع بهدا الاسم، ونتيجة للنجاح الكبير يبحث الجميع عن تردد قناة توم وجيري نظراً للمحتوى الكوميدي والمناسب للصغار.