تردد قناة توم وجيري 2021 نايل سات للأطفال Tom and Jerry Channel

عُرفت قناة توم وجيري على مستوى الوطن العربي منذ انطلاقها وحتى الآن بمحتوياتها المميزة من برامج الأطفال وأفلام الكرتون ومسلسلات الكرتون المختلفة الشهيرة القديمة والحديثة منها المحببة للأطفال، وجميعها محتويات هادفة تهدف في المقام الأول إلى تنشئة الأطفال وتنمية مواهبهم وتوسيع مداركهم، اليكم نستعرض في السطور التالية تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات.

قناة توم وجيري للاطفال

تتميز قناة توم وجيري دونًا عن غيرها من القنوات باهتمامها الواضح من خلال محتوياتها بتعديل سلوكيات الطفل الصغير، وإكسابه الأخلاق الحسنة والمهارات، كما أنها تقوم بعرض البرامج الترفيهية الممتعة للأطفال ومسلسل توم وجيري الغني عن التعريف والذي سميت القناة باسمه.

تقوم قناة توم وجيري بعرض باقة من أفضل الأفلام المدبلجة والمترجمة بالعربية المحببة للأطفال أبرزها:

فيلم الفار الطباخ.

الجميلة والوحش.

الجميلة النائمة.

توي ستوري.

ويني ونمور.

سنووايت والأقزام السبعة.

باربي.

الأميرة اريل.

سندريلا.

أتلانتس.

تردد قناة توم وجيري 2021

من السهل على الفرد أن يقوم باستقبال وتثبيت تردد قناة توم وجيري للأطفال من خلال القمر الصناعي النايل سات عبر ضبط بيانات التردد كما يلي:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الشبكي للقناة 11355

معدل ترميز القناة 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب عمودي.

من خلال ضبط التردد السابق ذكره يمكنك الحصول على قناة توم وجيري على الشاشة بدون تشفير مجانا للاستمتاع بمحتويات القناة للأطفال على مدار الساعة.