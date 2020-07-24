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ضبط إشارة تردد قناة “TV5 MONDE المغرب” على قمر نايل سات، عرب سات بدر

بواسطة زكريا منير
TV5MONDE-LOGO قناة تي في 5 موند المغرب

تردد قناة تي في 5 موند المغرب هي قناة منوعة مجانية ضمن قنوات شبكة TV5 Monde التلفزيونية الفرنسية، وهي إحدى أوسع الشبكات على الأطلاق في العالم. وتستهدف قناة TV5 Monde Maghreb Orient  إيصال محتواها الى دول المغرب العربي بشكل خاص، ثم الشرق الأوسط. من أفلام أصلية وبرامج مختلفة ونشرت الأخبار ، حيث يستقبل القناة أكثر 208 مليون أسرة في أكثر من 201 بلداً حول العالم بالنسبة لقنوات الشبكة ككل. ويتم بث قناة تي في موند 5 المغربية على أقمار “عرب سات”و”نايل سات”، على مدار الساعة بلا تشفير.

1 TV5MONDE
2 تردد قناة تي في 5 موند على كل الأقمار الصناعية

TV5MONDE

تشغل قناة تي في موند المغرب التي تصدر عن شبكة TV5MONDE بث تلفزي مدار 24 ساعة، لتوفير محتوى يهم المواطنين العرب، حيث تتضمن عرضها البرامج المختلفة والأفلام  المترجمة، والأخبار الدولية، هذا بالطبع يساعد على إنتشارها مايجعلها تحتل صدارة القنوات وتقديمها كباقة مفضلة للملايين. وكما أشرنا فقنوات الشبكة تستهدف قارات ومناطق ودول بعينها.  تي في 5 موند هي قناة فرنكوفونية أنطلقت في 1984 ويقع مقرها في باريس وتعد قناة رائجة على نطاق واسع. ويمكن إستقبال بث القناة عبر التردد على النايل سات 11900 رأسي، وذلك لمنطقة الشرق الأوسط.

TV5 Monde Maghreb Orient

وتتنوع برامج الفضائية التلفزيونية “TV5 Monde” ما بين أفلام الوثائقيات المتنوعة في التاريخ والتراث، والثقافة والإكتشاف والعلوم والطبيعة، وبث البرامج السينمائية وتلفزيون الواقع، وبرامج حوارية كالتي تستضيف شخصيات مؤثرة، بالإضافة لعدد آخر من البرامج الإذاعية، كما تنقل بث الدوري الفرنسي، اونلاين، عبر قناتها غير المشفرة، المجانية، المخصصة الى العالم العربي. وتقدم عروض الأفلام والمسلسلات باللغة الفرنسية وتعرض بطريقة الترجمة، تشمل سلسلة أفلام بوليسية، الدرامية، والكوميديا، والمزيد!

تردد قناة تي في 5 موند على كل الأقمار الصناعية

القمر التردد معدل الترميز معدل التصحيح
عرب سات 26.0 ° E 12073 H 27500 3/4
نايل سات 7.0 ° W V 11900 27500 5/5
يوتلسات 33.0°E 10758  V 27500 5/6

عبر تردد، قناة تي في موند 5 المغرب، الجديد، يمكنكم إستقبال إشارة  قناة TV5 بشكل فوري، بمجرد إضاقة قيم التردد بشكل صحيح في الخانات المخصصة في جهاز الرسيفر الخاص بك، ولإضافة التردد يدوياً  اتبع الخطوات الآتية، إضفط  على زر القائمة أو MENUE في جهاز الريموت، ثم أختر التركيب بالإنجلينزية” installation” ثم حدد القمر الصناعي ثم  إلضغط على خيار البحث اليدوي أو manual scan وتقوم بإدخال التردد ورموز  القطبية،ومدل الرمز، ثم الضغط على OK بواسطة جهاز التحكم الخاص بالرسيفر. ليتم البحث عن القناة على الأقمار الصناعية وإلتقاط بث قناة TV5 Monde Maghreb Orient بنجاح بدون إنقطاع أو تشويش. ثم التمع بمشاهدة مختلف البرامج والأفلام، إلى جانب الأخبار على مدار الساعة.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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