تردد قناة جو درسك الأردن الرياضية darsak.gov.jo.تعرف على الجدول اليومي للشروحات

اتجهت الدولة الأردنية ممثلة بوزارة الإعلام إلى إطلاق منصة إلكترونية صالحة “للتعليم عن بعد” لتلقي الدروس والشروحات الخاصة بالمناهج المقررة في التعليم الأساسي لمراحل الإبتدائي والإعدادي والثانوي. منصة (درسك دوت جوف دوت جو) ستكون شاملة لمناهج المواد التعليمية، بما في ذلك تخصيص قناتين لإستيعاب تنظيم جدول بثي لكافة الدروس بلا إي إنقطاع. وقد أتيح الدخول مجاناً على الأنترنت لمنصة جو درسك من قبل شركات الإتصالات زين وأورج وأمنية، وفق ما أفاد به أمين عام وزارة التربية والتعليم، نواف العجارمة.

قناة جو درسك

يهدف من خلال إطلاق منصة المعروفة بإسم “درسك” لتسهيل الوصول لمحتوى إلكتروني يخدم التعلم من المنزل لحاجة عدم إنقطاع التعليم في ظل تعليق الدراسة في المدارس الحكومية في المملكة الهاشمية بهدف إضعاف فرص إنتشار فيروس كورنا الذي أصبح وباء عالمي. ويتم تقديم شروحات للمواد التعليمية على التردد المخصص لقناة الأردن الرياضية، إذ سيتم إستغلال تردد قناة الترفيه في عرض الحصص التعليمية لضمان إستمرار التعليم.

جدول الدروس

ومن المقرر ان تطلق منصة درسك على الأنترنت، يوم الأحد المقبل، فيما قد بدأ التلفزيون الأردني بتمكين طلبة الثانوية ( التوجيهيي) من الإستفادة من شروحات المواد التعليمية التي تبث إعتباراً من يوم 17 مارس 2020. ونقدم الجدول التفصيلي لحصص دروس لشعب اللغة العربية، علمي ، أدبي، شرعي، مهني،صناعي، التي تبدأ في 9:00 صباحاً ببث دروس القدس في قلوب الهاشميين،رسالة من باب العمود2، مناقشة وتحليل رقم الصفحة (41).

تردد قناة درسك الأردن الرياضية

ترميز : 27500

القمر: نايل سات

التردد: 12398

الإستقطاب: عامودي

معامل تصويب الخطأ: 5/6

تردد قناة الأردن الرياضية