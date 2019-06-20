نقدم لكم متابعي موقع كلمة تردد قناة دبي ريسنج Dubai Racing الجديد 2019 علي نايل سات، وبدر سات وياه سات، هي قناة متخصصة في عرض البرامج الخاصة بسباقات الهجن والخيول، ويهتم بمشاهدتها من دول الخليج العربي محبي سباقات الهجن، ويتم بث القناة دون تشفير، ومن البرامج التي تقدمها القناة برنامج ” جواة دبي ريسنج”، برنامج “الفرسان”، كأس دبي العالمي، برنامج الخطة، وقد غطت الكثير من المهرجانات مثل مهرجان” المرموم للهجن العربية الاصيلة”، “مهرجان رويال أسكوت الملكي”، سباقات الهجن من ميدان المرموم، سباق الهجن من الوثبة.
تردد قناة دبي ريسنج الجديد 2019
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|النايل سات NILE SAT
|11785
|27500
|3/4
|عمودي v
|بدر سات BADR
|12130
|27500
|3/4
|عمودي v
|ياه سات Ayah Sat
|11823
|27500
|3/4
|أفقي h
برامج قناة دبي ريسنج Dubai Racing
- برنامج أهل الهجن .
- أهل الخيل .
- برنامج الخطة.
- برنامج كلام في الخيل .
- مهرجات سكوت الملكي 2019
- كأس دبي العالمي 2019.
- برنامج ساعة الصفر .
- برنامج الخيالة .
- برنامج اهل الطير .
- برنامج الخيالة .
- برنامج ساعة الصفر .
- برنامج العالم في دبي .
- برنامج الفرسان ويقوم بتقديمة عصام الخامري،ومن اخراج وليد البارودي، تعتمد فكرة البرنامج علي تقديم اهم اخبار الفرسان، وبه العديد من الفقرات مثل فقرة أسطبل، و” علي صهوة الخيل”، الى جانب تقديم اللقاءات الحصرية والمميزة .
- برنامج المضمار .
- برنامج الصقارة .
- تقدي م فاعليات بطولة فخر الاجيال للصيد بالصقور .
- الى جانب تقديم العديد من الامسيات الشبابية .
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