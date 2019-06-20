نقدم لكم متابعي موقع كلمة تردد قناة دبي ريسنج Dubai Racing الجديد 2019 علي نايل سات، وبدر سات وياه سات، هي قناة متخصصة في عرض البرامج الخاصة بسباقات الهجن والخيول، ويهتم بمشاهدتها من دول الخليج العربي محبي سباقات الهجن، ويتم بث القناة دون تشفير، ومن البرامج التي تقدمها القناة برنامج ” جواة دبي ريسنج”، برنامج “الفرسان”، كأس دبي العالمي، برنامج الخطة، وقد غطت الكثير من المهرجانات مثل مهرجان” المرموم للهجن العربية الاصيلة”، “مهرجان رويال أسكوت الملكي”، سباقات الهجن من ميدان المرموم، سباق الهجن من الوثبة.

تردد قناة دبي ريسنج الجديد 2019

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات NILE SAT 11785 27500 3/4 عمودي v بدر سات BADR 12130 27500 3/4 عمودي v ياه سات Ayah Sat 11823 27500 3/4 أفقي h

برامج قناة دبي ريسنج Dubai Racing