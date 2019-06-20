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تردد قناة دبي ريسنج Dubai Racing الجديد 2019 

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
تردد قناة دبي ريسنج Dubai Racing الجديد 2019 

نقدم لكم متابعي موقع كلمة تردد قناة دبي ريسنج Dubai Racing الجديد 2019  علي نايل سات، وبدر سات وياه سات، هي قناة متخصصة في عرض البرامج الخاصة بسباقات الهجن والخيول، ويهتم بمشاهدتها من دول الخليج العربي محبي سباقات الهجن، ويتم بث القناة دون تشفير، ومن البرامج التي تقدمها القناة برنامج ” جواة دبي ريسنج”، برنامج “الفرسان”، كأس دبي العالمي، برنامج الخطة، وقد غطت الكثير من المهرجانات مثل مهرجان” المرموم للهجن العربية الاصيلة”، “مهرجان رويال أسكوت الملكي”، سباقات الهجن من ميدان المرموم، سباق الهجن من الوثبة.

تردد قناة دبي ريسنج الجديد 2019

  القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح      الاستقطاب
النايل سات NILE SAT 11785       27500        3/4 عمودي v
بدر سات BADR 12130       27500         3/4 عمودي v
ياه سات Ayah Sat 11823        27500          3/4 أفقي h

برامج قناة دبي ريسنج Dubai Racing

تردد قناة دبي ريسنج Dubai Racing الجديد 2019 

  • برنامج أهل الهجن .
  • أهل الخيل .
  • برنامج الخطة.
  • برنامج كلام في الخيل .
  • مهرجات سكوت الملكي 2019
  • كأس دبي العالمي 2019.
  • برنامج ساعة الصفر .
  • برنامج الخيالة .
  • برنامج اهل الطير .
  • برنامج الخيالة .
  • برنامج ساعة الصفر .
  • برنامج العالم في دبي .
  • برنامج الفرسان ويقوم بتقديمة عصام الخامري،ومن اخراج وليد البارودي، تعتمد فكرة البرنامج علي تقديم اهم اخبار الفرسان، وبه العديد من الفقرات مثل فقرة أسطبل، و” علي صهوة الخيل”، الى جانب تقديم اللقاءات الحصرية والمميزة .
  • برنامج المضمار .
  • برنامج الصقارة .
  • تقدي م فاعليات بطولة فخر الاجيال للصيد بالصقور .
  • الى جانب تقديم  العديد من الامسيات الشبابية .

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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