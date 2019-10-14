تردد قناة دبي زمان.. الجديد على عرب سات، ويوتل سات 2019

قناة زمان دبي متخصصة في العرض القديم بحزمة واسعة من البرامج والمسلسلات المنتجة حتى 3 عقود من الزمن على الأقل. القناة غير مدفوعة وهي مجانية متاحة للجمهور العام في أي وقت بعد ضمان إلتقاط تردداتها المتوفرة على الأقمار يوتل يات وعرب سات







Dubai zaman

قناة زمان مكرسة في تقديم مزيج من أفلام الكارتون القديمة وبرامج الأطفال منها التعليمية. وتنخرط بشكل أساسي في بث الملسلات العربية القديمة، إضافة لذلك- المسرحيات المتعددة، الخليجية والعربية. كما توفر مساحة لتقديم عروض الجلسات الشعرية في الإمارات. وفي إطار البرامج، تدمج القناة عدداً كبيراً من الوثائقيات، والبرامج الترفهية مثل المسابقات، بالإضافة الى البرامج الدينية.وتضم برامج الترفيه، الحصن، برنامج حول العالم، وغيرها.







وفي جانب الأفلام، تملئ القناة التلفزيونية شاشتها بعدداً من الأفلام العربية مثل، فيلم الرسالة، حبيبي دائماً، وفي الأفلام الأجنبية تنخرط القناة بشكل أساسي بإتاحة الأفلام الهندية بشكل وافر وتشمل القائمة ما يلي، AAP KI KASAM، MAINE PYAR KIYA، Faraar.

وتبث قناة (Dubai zaman )المحتوى المرئي على مدار 24 ساعة من دون أي توقف. مما يجعلها باقة متميزة لمشاهدة أصناف متنوعة من أهم المسلسلات والبرامج المنتجة في الماضي. لتأسس نجاحاً في ربط الأجيال بالزمن الجميل من خلال التعرف على الأعمال التلفزيونية.

القناة متوفر مجاناً من خلال البث التلفزي على مدار القمرين يوتل سات و bader 4 بمعدل الترميز الثابت 27500.

القمر تردد القناة F.E.C عرب سات بدر- 4 12130 عمودي 3/4 يوتل سات 12322عمودي 2/3







ومن خلال زيارة هذه المقالة كان بالإمكان للزائر الحصول على تردد قناة دبي زمان وفقاً لأحدث تعديل في الترددات، وهي إحدى باقات مؤسسة دبي للإعلام. التي تستخدم أعلى التقنيات في أستديوهاتها الخاصة لإعداد البرامج الفنية بدقة عالية، وظهورها بصورة تواكب العصر الحديث.