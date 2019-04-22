تردد قناة دبي علي النايل سات وخريطة البرامج والمسلسلات في شهر رمضان

أصدقاؤنا الأعزاء نرصد لكم في هذا المقال أحدث تردد لقناة دبي العامة، التي تعتبر من أهم القنوات الإماراتية والعربية في الوقت الحالي، لتميزها في عرض أشهر المسلسلات العربية وأضخم البرامج علي شاشتها، فقناة دبي هي ضمن مجموعة شركة دبي للإعلام، التي تم إنشائها في عام 1992م، ويمتلكها رجل الأعمال ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمدبن راشد المكتوم، والمعروف أن قناة دبي العامة تستخدم أحدث الأجهزة في البث الفضائي في العالم، لتنتج لمشاهديها أفضل صورة وأنقى صوت، وتوجد قنوات عديدة تحمل إسم دبي في جميع المجالات المختلفة، الرياضية والدراما وتوجد قناة دبي ناطقة باللغة الإنجليزية.

أعلن مسئولوا تليفزيون دبي عن قائمة البرامج والمسلسلات، التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك 2019، علي شاشة تلفزيون دبي، والتي تتضمن باقة من الأعمال الدرامية والكوميدية المتنوعة العربية والخليجية، التي تلبي رغبات مشاهديها.

مسلسلات رمضان علي شاشة قناة دبي العامة

مسلسل حدود الشر (درامة خليجية)، بطولة (حياة الفهد،أحمد الجسمي،شيماء علي،وهبة الدري)

مسلسل أجندة (درامة خليجية)، بطولة(هيا عبد السلام،عبد الله الطليحي ،ريم أرحمة،ليلي عبد الله،فؤاد علي)

مسلسل سلاسل دهب (دراما عربية)، بطولة(بسام كوسا،كاريس بشار،صباح الجزائري،ديمة بياعة)

مسلسل أبوجبل (دراما مصرية)، بطولة(مصطفي شعبان، نجلاء بدر،مريم حسن،عائشة أحمد)

مسلسل لأخر نفس (دراما مصرية)،بطولة(ياسمين عبد العزيز ،فتحي عبد الوهاب ،أحمد العوضي،إيهاب فهمي)

سوبر ميرو (كوميديا مصرية)،بطولة (إيمى سمير غانم،سمير غانم،حمدي المرغني،بيومي فؤاد)

شطبنا (كوميديا خليجي)برنامج من تقديم يوسف أحمد.

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