تردد قناة دبي وان في مصر dubai one على بدر عربسات والنايل سات 2019

قناة دبي وان dubai one hd هي إحدى القنوات التي تملكها شركة دبي للإعلام، متخصصة هذه الفضائية في بث الأفلام الأجنبية العالمية بما فيها أفلام هوليود والمسلسلات التركية والإسبانية وغيرها التي يبث بعضها مدبلجاً بالعربية أو مترجماً. وتتيح “دبي وان” مشاهدة أربعة أفلام رئيسية على الأقل يومياً.

هذه الباقة مرغوبة بشكل كبير من جانب عشاق الأفلام، لأنها تعرض تجميعة أفلام ذات الفئات المتنوعة. كما إعتمادها البث المرئي بتقنية hd عالية الوضوح، زاد من عدد المشاهدين لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالأحرى تتمتع بسمعة قوية ما جعلها في مصاف القنوات الكبرى المتخصصة في عرض محتوى السينما مثل MBC MAX , MBC 2 ضمن مجموعة إم بي سي.

dubai one

وتشتهر القناة في عروض الأفلام الرومانسية بما فيها الإسبانية ونذكر على سبيل المثال مسلسل La DONA ،GRAND HOTEL ، وكما قلنا قناة “دبي وان” باقة منافسة بقوة. فهي إلى جانب تقديم الأفلام السينمائية تلبي حاجة المشاهدين بالنشرات الأخبارية emarated news، وتذيع برامج الفن مثل Britain’s Got Talent ، جوائز الأوسكار

تم تأسيس القناة في عام 2004، كأحدى قنوات شبكة دبي، تبث قناة dubai one عبر الأقمار الصناعية بدر عرب سات و”نايل سات. القناة معترف بها كقناة سينمائية صاعدة وتتمتع بنسب مشاهدة عالية. وتبث دبي وان أفلام الأجنبية المترجمة والمتوزعة بتنصانيف مختلفة وتشمل الحركة والرومانسية، الكوميديا والخيال العلمي. وغيرها من الأفلام السينمائية الشيقة.

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تردد dubai one hd

بإمكانك الآن ضبط قيم الإدخال الخاصة بترددات قناة دبي وان، الجديدة، على عربسات والنايل سات، في إعدادات جهاز الرسيفر لديك، حينها تكون قادراً على إستقبال بث القناة بتقنية SD أو HD، وفي حال مواجهة مشكلة في إدخال التردد المذكور، يرجى وضع تعليق في الأسفل