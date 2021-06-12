Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة دبي وان للأفلام والمسلسلات الأجنبية على النايل سات 2021

بواسطة غادة هيكل
تردد قناة دبي وان للأفلام والمسلسلات الأجنبية على النايل سات 2021 تردد قناة دبي وان للأفلام والمسلسلات الأجنبية على النايل سات 2021

قناة دبي وان واحدة من القنوات المتخصصة التي تم إطلاقها في العام 2004 لتقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية على مدار اليوم، وتهتم قناة دبي وان بنوعية الأفلام والمسلسلات التي تقدمها للمنطقة العربية والتي يهتم بها المشاهد العربي من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. سوف نتعرف على تردد القناة على هذه الأقمار وأفضل ما تقدمه ويمكن متابعته عليها.

1 قناة دبي وان
2 تردد قناة دبي وان
3 استقبال تردد قناة دبي وان

قناة دبي وان

تتبع قناة دبي وان مؤسسة دبي للإعلام بمدينة دبي في دولة الإمارات، تهتم القناة بعرض محتواها الأجنبي مترجماً إلى اللغة العربية، لتكون جسر تواصل بني الثقافة الأجنبية والعربية.

  • تقدم من مدينة دبي المسلسلات الأجنبية الطويلة كذلك وتحرص على جودة الصوت والصورة والقليل من الإعلانات التي لا تسبب الملل.
  • تقدم بثها على التليفزيون وعلى الإنترنت حتى يستمتع المشاهد في كل مكان وحسب الأوقات المناسبة له.
  • تتنوع عروض الأفلام التي تقدمها قناة دبي وان ما بني الأفلام الرومانسية، والاجتماعية والأكشن وتختار ما يناسب العربي.

تردد قناة دبي وان

يأتي تردد قناة دبي وان لأفلام الأجنبية والبرامج التي تبثها بين الأفلام المعروضة والمسلسلات على ترددات عرب سات ونايل سات لتكون متوفرة لكافة أنحاء الوطن العربي والتردد هو:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب
نايل سات 11096 27500 أفقي 3/4
عرب سات 12130 27500 أفقي 3/4
تردد قناة دبي وان للأفلام والمسلسلات الأجنبية على النايل سات 2021
تردد قناة دبي وان للأفلام والمسلسلات الأجنبية على النايل سات 2021

استقبال تردد قناة دبي وان

يتمكن الجميع من خلال إعدادات جهاز الرسيفر والتحكم عبر الريموت كنترول من البحث عن القناة بالترددات السابقة والحصول عليها بسهولة ويمكن جعلها في مقدمة القنوات للاستمتاع بما تقدمه من برامج وأفلام ومسلسلات، كما يمكن متابعة البث المباشر عبر شبكة الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني ومتابعة كافة ما تقدمه من أفلام أجنبية حديثة.

غادة هيكل
قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد وأبرز البرامج 2021

أخبار التقنية

التردد الجديد قناة أبو ظبي دراما 2021

أخبار التقنية

ترددات قناة ناشونال جيوغرافيك ابوظبي

أخبار التقنية

ضبط تردد قناة سبيس تون للطفل على القمر الصناعي نايل سات

أخبار التقنية

كيفية تنزيل تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد علي النايل سات

أخبار التقنية

تردد قناة روتانا سينما الجديد علي جميع الأقمار الصناعية

أخبار التقنية

تردد قناة عمان الرياضية الجديد علي النايل سات وعرب سات

أخبار التقنية

التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية علي النايل سات وأبرز البرامج

أخبار التقنية

كيفية استرداد الصور المحذوفة من جهاز  iPhone

أخبار التقنية

شحن شدات ببجي PUBG UC 2021 والحصول على إضافات التحديث الجديد


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.