تردد قناة دبي وان للأفلام والمسلسلات الأجنبية على النايل سات 2021

قناة دبي وان واحدة من القنوات المتخصصة التي تم إطلاقها في العام 2004 لتقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية على مدار اليوم، وتهتم قناة دبي وان بنوعية الأفلام والمسلسلات التي تقدمها للمنطقة العربية والتي يهتم بها المشاهد العربي من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. سوف نتعرف على تردد القناة على هذه الأقمار وأفضل ما تقدمه ويمكن متابعته عليها.

قناة دبي وان

تتبع قناة دبي وان مؤسسة دبي للإعلام بمدينة دبي في دولة الإمارات، تهتم القناة بعرض محتواها الأجنبي مترجماً إلى اللغة العربية، لتكون جسر تواصل بني الثقافة الأجنبية والعربية.

تقدم من مدينة دبي المسلسلات الأجنبية الطويلة كذلك وتحرص على جودة الصوت والصورة والقليل من الإعلانات التي لا تسبب الملل.

تقدم بثها على التليفزيون وعلى الإنترنت حتى يستمتع المشاهد في كل مكان وحسب الأوقات المناسبة له.

تتنوع عروض الأفلام التي تقدمها قناة دبي وان ما بني الأفلام الرومانسية، والاجتماعية والأكشن وتختار ما يناسب العربي.

تردد قناة دبي وان

يأتي تردد قناة دبي وان لأفلام الأجنبية والبرامج التي تبثها بين الأفلام المعروضة والمسلسلات على ترددات عرب سات ونايل سات لتكون متوفرة لكافة أنحاء الوطن العربي والتردد هو:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11096 27500 أفقي 3/4 عرب سات 12130 27500 أفقي 3/4

استقبال تردد قناة دبي وان

يتمكن الجميع من خلال إعدادات جهاز الرسيفر والتحكم عبر الريموت كنترول من البحث عن القناة بالترددات السابقة والحصول عليها بسهولة ويمكن جعلها في مقدمة القنوات للاستمتاع بما تقدمه من برامج وأفلام ومسلسلات، كما يمكن متابعة البث المباشر عبر شبكة الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني ومتابعة كافة ما تقدمه من أفلام أجنبية حديثة.