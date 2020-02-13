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تردد قناة دجلة dijlah TV.. على القمر نايل سات 2020

بواسطة زكريا منير
قناة دجلة

قناة دجلة فضائية عراقية منوعة تبث من العراق، وتعد من أكثر القنوات رواجاً على المستوى العراقي. تقدم مزيج من المحتوى في شكل برامج تصنف بأنها إجتماعية وثقافية وسياسية. بدأ أنطلاق القناة في 2010 كفضائية خاصة مقرها عمان، يملكها السياسي العراقي محمد الكربولي.

قناة دجلة – dijlah TV

وتستقطب قناة دجلة الملايين بعد أن أثبتت وطنيتها وتقديمها محتوى متميز ومهم يخدم مختلف شرائح المجتمع العراقي بدون طائفية او عرقية. وتقدم مزيجاً من البرامج الرياضية والإجتماعية والسياسية والثقافية والمنوعات، فهي قناة شاملة، كما تشمل إستعراض الأخبار كافة على المستوى المحلي والدولي من خلال البث على مدار 24 ساعة لأقصى إستفادة من محتوى البث التلفزي.

برامج قناة دجلة

  • وجهة نظر، برنامج حواري يعالج مختلف القضايا عبر إستضافة الضيوف لتقديم أفكار شاملة وتحليل أكثر تعمقاً للأحداث.
  • القرار لكم
  • صباح دجلة
  • TOP TREND
  • شيف دجلة
  • برجك اليوم
  • تفسير الأحلام

وأستطاعت دجلة لتكون في مصاف القنوات العراقية كقناة السومرية الفضائية ( مقرها الرئيسي في بيروت). مقدمة النشرات الأخبارية على مدار الساعة مستعرض أهم الأخبار بشكل مكتمل.

ويمكن تلقي إستقبال قناة دجلة على مدار نايل سات، مع إمكانية مشاهدة البث الحي عبر الموقع الرسمي لقناة دجلة العراقية. مع ملاحظة ان الترميز سيكون ثابتاً وهو 27500 ضمن بيانات تردد القناة.

تردد قناة دجلة الفضائية “dijlah”  على نايل سات

القمرنايل سات
التردد12034
الإستقطابأفقي
إسم القناة Dijlah Tv

زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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