تردد قناة دربكة سينما ودربكة دراما 2019 لمتابعة أحدث الأفلام والاعمال الدرامية الجديدة والقديمة

تردد قناة دربكة سينما ودربكة دراما 2019 على النايل سات، حيث تهتم مجموعة قنوات دربكة في الوقت الحالي بعرض جميع الأعمال الدرامية والسينمائية الحديثة، حيث قامت قناة دربكة سينما منذ أيام قليلة بعرض فيلم البدلة وتمت إعادة الفيلم بعدها بساعتين على قناة دربكة أفلام، وغيرها من الأعمال الفنية الجديدة والتي يرغب دائما المشاهدين بمتابعتها، وسوف نقدم لكم دائما في موقع” كلمة ” كل ما هو جديد من ترددات قنوات الدراما والسينما على النايل سات.







تردد قناة دربكة سينما 2019:

حازت قناة دربكة سينما على اهتمام جميع مشاهديها لما ما تقدمه القناة من أفلام جديدة، بدون فواصل إعلامية طويلة وبدون إعلانات بكثرة، وتقوم قناة دربكة سينما بعرض الأفلام السينمائية طوال 24 ساعة، وتقوم دائماً بتقديم الأفلام الحصرية يومياً، ويمكن ضبط قناة دربكة سينما من خلال إدخال التردد التالي:







نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11411 27500 H 5/6

تردد قناة دربكة دراما 2019:

تقوم قناة دربكة دراما في الوقت الحالي بعرض جميع الأعمال الدرامية الرمضانية السابقة، ويبذل المشرفين على القناة مجهوداً كبيراً لإرضاء المشاهدين بتقديم سلسلة أعمال درامية مختلفة ومتنوعة، لمختلف النجوم وأيضا مسلسلات التسعينيات والمسلسلات الجديدة، ولضبط قناة دربكة دراما عن طريق إدخال التردد التالي:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11411 27500 H 5/6







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تردد قناة دربكة أفلام 2019:

تم بث قناة دربكة أفلام منذ فترة سابقة، وتوقف البث عدة مرات إلى أن استقر البث على التردد الجديد لقناة دربكة أفلام على النايل سات، وهو كالتالي:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11411 27500 H 5/6