تردد قناة دريم..2019 على النايل سات

قناة دريم “dream” واحدة من القنوات المصرية الأكثر جذباً بواسطة برامجها المتعمقة في الشؤون المحلية والدولية. هذه الفضائية بدأ تأسيسها في 2001 ولا تزال محافظة على إنتشارها بسبب المادة الإعلامية الغنية والهادفة، وكما قلنا فهي من أوائل القنوات المصرية التي تمتلك محتوى توعوي فريد، تتميز بقربها من المجتمع من خلال تسليط الضوء على المشاكل اليومية التي تواجه المصريين.

قناة دريم الفضائية

تشتهر فضائية “دريم” ببرامجها المتنوعة على شاشتها حيث تضم مجموعة مزيج من البرامج السياسية ، الإجتماعية، الدينية، وغيرها التي تستهدف المرأة والجمال. ترتكز قناة دريم على تقديم المحتوى النافع الذي يخدم جميع المواطنين في شتى جوانب الحياة. وهي كقناة شاملة تقوم ضمن باقاتها الأخرى في عرض المسلسلات المصرية الرائجة وغيرها من برامج الترفيه. تعتبر بصمة حقيقية في توفير محتوى إعلامي يثير إهتمام المواطنين في مصر وباقي الدول العربية. هذا مكنها ببساطة للإنتشار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أفضلية في منافسة معظم القنوات المصرية.

برامج قناة دريم

صباح دريم، برنامج صباحي يتضمن فقرات متنوعة، مع المقدمة المذيعة قصواء الخلالى، يعرض في الساعة 9 من السبت إلى الأربعاء.

مساء دريم، يتم بثه في العاشرة مساءا كل يوم الخميس والجمعة، مع منى فاروق.

برنامج الموعظة الحسنة، يهتم بالتعرض للمسائل الدينية وتبيان أنجع الحلول في حلها.

الطبعة الأولى: يتركز هذا البرنامج على تناول عناوين الصحف العربية والأجنبية، والإحاطة بأهم القضايا العالمية في إطار تحليلي شامل يتسم بالمصداقية. ويقدمه الأعلامي أحمد المسلماني

برنامج بالألوان الطبيعية، يستعرض أهم المستجدات السياسية والإجتماعية ، وتسليط الضوء على آراء الناس في المجتمع حولها

تردد قناة دريم على نايل سات

القمر التردد، الإتجاه FEC_SR جودة البث نايل سات 11843 (H) أفقي 27500_5/6 SD dream tv

وفي النهاية قد قمنا بتوفير في الجدول بالأعلى، تردد قناة دريم 2019، التي تبث من مصر، وما عليك إلا ضبط رمز التردد بشكل صحيح في جهاز الرسيفر، حيث إنك ستتمكن من أستقبال البث التلفزيوني ومشاهدة المحتوى الخاص بالقناة على مدار الساعة. والتمكن من متابعة الإعادة في فترة قياسية لكامل البرامج المذاعة على الفضائية.