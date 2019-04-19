نرفق لكم التردد الجديد لقناة دعوة على النايل سات حتي يستطيع جميع المواطنين والمواطنات بالوطن العربي متابعة جميع حلقات مسلسل قيامة أرطغرل مدبلج للعربية hd بدون تقطيع ولا تشويش، حيث حقق هذا المسلسل التاريخي التركي في خلال فترة وجيزة اعلي نسبة مشاهدة بالوطن العربي، حيث يعتبر هذا المسلسل من اشهر المسلسلات التركية التي يمكن لجميع الأشخاص متابعتها بشكل مجاني عن طريق ضبط تردد قناة دعوة الفضائية الجديد على النايل سات.

بإمكان جميع محبي المسلسلات الدرامية المترجمة والمدبلجة متابعتها من خلال ضبط تردد قناة دعوة الفضائية، حيث يبحث الكثير من متابعي مسلسل أرطغرل عن التردد الجديد لقناة دعوة الفضائية علما بان القناة تعرض العديد من البرامج الإسلامية علي مدار اليوم، حيث تعرض قناة الدعوة العديد من الدروس الدينية والخطب المهمة التي تهم جميع العائلات المسلمة بالوطن العربي، تهتم أدارة القناة باختيار افضل المشايخ والدعاة من المسلمين لكي يستفيد جميع المسلمين والمسلمات من تلك البرامج الإسلامية المتنوعة.

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 10727 27500 3/4 افقي النايل سات 12687 27500 3/4 افقي

يمكن ضبط جميع أنواع الريسفرات العادية والإتش دي من ضبط التردد الجديد لقناة دعوة على القمر الصناعي النايل سات بدون تشفير او بدون اشتراك شهري، حيث تعتبر قناة الدعوة الإسلامية من القنوات المجانية التي تبث من الأراضي الحجازية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التردد التالي : 12687 بمعدل ترميز 27500.

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