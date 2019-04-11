نقدم تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات لمشاهدة أرطغرل بجودة عالية دون تشويش أو تقطيع، كما تستطيعون متابعة العديد من البرامج الدينية على قناة دعوة حيث تهدف برامجها إلى نشر تعليم الإسلام الوسطى والحوارات المجتمعية الدينية من خلال مجموعة من الشيوخ من مصر ومختلف دول الوطن العربي، فضلاً عن مجموعة البرامج المجتمعية والتنمية البشرية التى يعرضها الخبراء والمتخصصيين مع فريق إعلامي قوى قائم على القناة، كل ذلك جعل تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات محل بحث الملايين من المشاهدين في الشرق الأوسط وتحظى القناة بنسب مشاهدة هائلة بعد عرضها مسلسل قيامة أرطغرل التركى الذى يعتبر من أهم وأبرز المسلسلات حاليًا.

تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات

اضبط تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات بدون تقطيع أو تشويش على أجهزتكم من خلال الجدول التالي:

القمر التردد معامل تصحيح الخطا معدل الترميز نايل سات 12687 5/6 27500

قناة دعوة الفضائية

حصلت قناة دعوة الفضائية على حقوق عرض مسلسل قيامة أرطغرل التركي ذو الطابع التاريخى الإسلامي على شاشتها يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8.5 بتوقيت مصر وتركيا، كما تذاع الحلقة الإعادة يوم الأربعاء الذى يليه في الساعة 9 مساءً بتوفيت القاهرة، كما تتميز قناة دعوة بعرض مجموعة من البرامج الدينية الوسطية التى تجذب ملايين من المشاهدين لها من مختلف الدول العربية وجعلتها تحتل مكانة مميزة عند المواطن العربي في وقت قصير جدًا لتنافس الكثير من القنوات الفضائية، ولم يعد أحد لايعرفها.

والجدير بالذكر أن تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات لمشاهدة أرطغرل من أبرز القنوات بحثًا هذه الأيام في مصر.

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