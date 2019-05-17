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الآن تردد قناة دعوة الجديد daawahtv قناة اليرموك .. TRT1 مسلسل قيامة ارطغرل

كتب تامر أمين آخر تحديث

تردد قناة دعوة الجديد daawahtv وكذلك تردد قناة اليرموك القضائية HD وأيضا تردد قناة TRT1 التركية وجميع مواقع البث المباشر التي تعرض مسلسل قيامة ارطغرل اونلاين، في جزئه الخامس استطاع أن ينال كم هائل من عمليات البحث بعدما قامت قناة دعوة والعديد من القنوات الواردة بهذا التقرير بعرض مسلسل قيامية ارطغرل الجزء الخامس، حيث يتعاظم البحث على تردد القنوات التي تعرض حلقات مسلسل ارطغرل.

فعلى الرغم من تميز قناة دعوة بالمحتوى الديني الغالب على القناة، إلا أنها ارتأت أن عرض مسلسل قيامة ارطغرل لا يتعارض مع توجه القناة على الرغم من الكثير من الأحداث التاريخية المغلوطة التي وردت في أحداث المسلسل، حيث طغت الحبكة الدرامية على صحيح الأحداث التاريخية، ولكن على الرغم من ذلك فقد خرج مسلسل قيامة أرطغرل في صورة رائعة كمل درامي تركي ابهر مشاهديه ومتابعيه.

وتيسيرا على متابعينا الكرام نستعرض معكم كيفية الحصول على مشاهدة ممتعة من خلال تردد قناة دعوة الجديد والصحيح، وكذلك جميع القنوات الأخرى التي تقوم بعرض المسلسل التركي الدرامي الشهير، كما سنتناول أيضا من خلال هذا التقرير جميع القنوات التي تقوم بعرض مسلسل قيامة أرطغرل مترجمة للغة العربية، حيث استطاعت العديد من القنوات الفضائية الحصول على حقوق بث مسلسل قيامة ارطغرل الذي نال شهرة واسعة منقطعة النظير.

الآن تردد قناة دعوة الجديد daawahtv قناة اليرموك .. TRT1 مسلسل قيامة ارطغرل

طريقة تنزيل وتحميل تردد قناة دعوة الفضائية الجديد

يمك من خلال الجدول التالي الاستمتاع بتردد قناة دعوة الفضائية على القمر الصناعي المصري نايل سات، وفي حال تم اتباع التفاصيل الواردة بالجدول ستحصلون على مشاهدة رائعة للقناة بدون انقطاع وبلا تشويش، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

 القناةالقمر الصناعيتردد القناةمعدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطاب
قناة دعوةالنايل سات10727275003/4أفقي
قناة دعوة (جديد)النايل سات12687275003/4أفقي

بمكن مشاهدة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل لحظة بثها الأولى على قنات تي أر تي التركية صاحبة الحق الأصيل في بث المسلسل التركي الشهير، وذلك من خلال تردد قناة تي أر تي trt1 التركية، كما يمكن مشاهدة المسلسل من خلال البث المباشر لقناة تي أر تي trt1 التركية أونلاين.

تردد قناة تي ار تي TRT التركية ومشاهدة مسلس قيامة ارطغرل

القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
تركسات Turksat 42°E110428400عمودي5/6
إيتويلسات Eutelsat 7°E109283000عمودي5/6

رابط البث المباشر قناة تى أر تي trt1 التركية

رابط البث المباشر لموقع النور أونلاين

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر

http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php#

رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

جميع القنوات الفضائية التي تعرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

اسم القناة القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطاب
فور شبابالنايل سات1131627500أفقي
دعوةالنايل سات1072727500عمودي
الوطنالنايل سات1101227500أفقي
الشرقالنايل سات1113727500عمودي
اليرموكالنايل سات1167827500عمودي
قطرالنايل سات1097127500عمودي
TRTTURKSAT110428400عمودي
TRTEUTELSAT109283000عمودي

مشاهدة أرطغرل 143 على trt1 التركية

يمكنم مشاهدة الحلقة 141 عبر استخدام تطبيق :- لمستخدمي الأيفون  IOS : http://goo.gl/2drWgN و لمستخدمي الأندرويد   Android : http://goo.gl/FuQD91

موعد عرض مسلسل قيامة أرطغرل على قناة دعوة

  • يتم عرض المسلسل يوم الخميس أسبوعيا في تمام الساعة 8:00 مساءا
  • يعاد عرض مسلسل قيامة ارطغرل على قناة دعوة يوم الجمعة في تمام الساعة 12:30 ظهرا 

في حال كان لدى متابعينا الكرم أي تساؤلات أو استفسارات يمكننا التواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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