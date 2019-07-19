تردد قناة دعوة DAAWAH تعد من أكثر القنوات بحثا بين المشاهدين فهي قناة فضائية إسلامية تقوم ببث البرامج والمسلسلات الدينية لمجموعة من أبرز المشايخ, تبث برامجها على مدار اليوم كامل على القمر الصناعي نايل سات كما أنها تحظى بعدد كبير من المشاهدين في جميع الدول العربية, أستطاعت قناة دعوة الفضائية أن تمتلك حقوق إذاعة المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم ارطغرل هو مسلسل تاريخي تركي يحكي عن تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض بداية ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من خلال قصة البطل التركي ارطغرل بن سليمان شاة قائد قبيلة الكاي ووالد عثمان الأول أول مؤسس للدولة العثمانية.

تردد قناة دعوة DAAWAH.

تميزت بعدة مزايا حققت من خلالها شهرتها, حرصها على تقديم محتوى هادف يفيد المشاهدين متابعي قناة دعوة الفضائية, إختيارها لمجموعة من أشهر المشايخ ومقدمي البرامج, إستخدامها لوسائل التكنولوجيا المتطورة لضمان جودة بثها, ومن بين برامجها التي تعرضها من خلال شاشتها الفضائية برنامج مواقف وعبر, برنامج كنوز قرآنية, برنامج ومضة, والعديد من البرامج الأخرى التي تهتم بتفسير وشرح الأحاديث النبوية الشريفية ولذلك يقوم العديد من محبي البرامج الإسلامية البحث عن ترددات القنوات الإسلامية علي النايل سات.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10727 (H) 27500 – 5/6 SD نايل سات 12685 (H) 27500 – 5/6 SD

كما يمكنكم معرفة.

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ويهدف المسلسل إلى التركيز على القيم الإسلامية والمعاني الأصلية في حضارة الأمة الإسلامية, مسلسل ارطغرل يتم عرضه على القناة يوم الخميس من كل أسبوع ، في حوالي الساعة 8 مساءًا وحتى10 مساءًا، كما يمكن للمشاهدين محبي المسلسل الشهير ارطغرل مشاهدة الحلقات أون لاين على موقع النور، وأيضاً يمكن مشاهدة الحلقة يوم الأربعاء على القناة التركيةtrt1 مباشر بدون ترجمة، كما يتم إذاعة المسلسل على قناة اليرموك حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن متابعة أفراد عائلته لأحداث مسلسل ارطغرل ، الأمر الذي يؤكد متابعة الجميع لهذا العمل الفني , مسلسل أرطغرل ذو تكلفة انتاجية كبيرة, تردد قناة دعوة DAAWAH الجديد 2019 الناقلة لمسلسل ارطغرل على النايل سات