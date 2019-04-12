استقبال تردد قناة دوري بلس dawri plus نايلسات وعربسات 2019 وقنوات السعودية الرياضية KSA Sports الناقلة للدوري السعودي

يحظى الدوري السعودي لكرة القدم بمتابعة عدد كبير من الجماهير عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، وقد رصدت بعض المواقع الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الدوري السعودي لكرة القدم قد وصل لمتابعة 10 مليون متابع، ونستعرض عليكم تردد قناة دوري بلس dawri plus نايلسات وعربسات 2019 الناقلة لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم، فيما سنتعرف معا على تردد قنوات KSA Sports السعودية الرياضية على العرب سات والنايل سات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وقناة دوري بلس انطلقت منذ العام الماضي وهي تبث بجودة عالية HD وجودة sd ولاقت الكثير من الإعجاب والمتابعة من جانب جماهير كرة القدم السعودية في المملكة السعودية وبعض الدول العربية، وتنقل قناة دوري بلس جميع مباريات الفرق السعودية في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

تردد قناة دوري بلس dawri plus

ونفس الأمر بخصوص قنوات KSA Sports السعودية الرياضية فهي تنقل جميع مباريات كرة القدم للفرق السعودية في الدوري السعودي للمحترفين ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بجودة عالية، وهي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

وهناك خبر ليس بمؤكد أن قناة دوري بلس سوف تقوم بنقل مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 ولم يتم التأكد من هذا الخبر حتى الآن.

تردد قنوات KSA Sports السعودية الرياضية عرب سات ونايل سات

نتعرف معاً على تردد قناة السعودية الرياضية KSA sports 1 – KSA sports 2 نايل سات وعرب سات.

KSA sports 1

KSA sports 2

القمر التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12149 أفقي H 27500 5/6 نايل سات 12284 عمودي V 27500 5/6 عرب سات 12015 عمودي V 27500 5/6 عرب سات 12149 أفقي H 27500 5/6 ياه سات 12418 عمودي V 27500 5/6 ياه سات 11746 أفقي H 27500 8/9

تردد قناة دوري بلس dawri plus نايلسات وعربسات

نتعرف الآن على تردد قناة دوري بلس dawri plus نايلسات وعربسات 2019 الناقلة لمباراة الهلال والأهلي السعودي اليوم الجمعة 12-4-2019 في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

القمر التردد معامل الترميز نايلسات 12149 27500 عربسات 122507 27500

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