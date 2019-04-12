 التخطي إلى المحتوى

استقبال تردد قناة دوري بلس dawri plus نايلسات وعربسات 2019 وقنوات السعودية الرياضية KSA Sports الناقلة للدوري السعودي

كتب سالم يوسف آخر تحديث

يحظى الدوري السعودي لكرة القدم بمتابعة عدد كبير من الجماهير عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، وقد رصدت بعض المواقع الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الدوري السعودي لكرة القدم قد وصل لمتابعة 10 مليون متابع، ونستعرض عليكم تردد قناة دوري بلس dawri plus نايلسات وعربسات 2019 الناقلة لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم، فيما سنتعرف معا على تردد قنوات KSA Sports السعودية الرياضية على العرب سات والنايل سات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وقناة دوري بلس انطلقت منذ العام الماضي وهي تبث بجودة عالية HD وجودة sd ولاقت الكثير من الإعجاب والمتابعة من جانب جماهير كرة القدم السعودية في المملكة السعودية وبعض الدول العربية، وتنقل قناة دوري بلس جميع مباريات الفرق السعودية في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

تردد قناة دوري بلس dawri plus

ونفس الأمر بخصوص قنوات KSA Sports السعودية الرياضية فهي تنقل جميع مباريات كرة القدم للفرق السعودية في الدوري السعودي للمحترفين ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بجودة عالية، وهي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

وهناك خبر ليس بمؤكد أن قناة دوري بلس سوف تقوم بنقل مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 ولم يتم التأكد من هذا الخبر حتى الآن.

تردد قنوات KSA Sports السعودية الرياضية عرب سات ونايل سات

نتعرف معاً على تردد قناة السعودية الرياضية KSA sports 1 – KSA sports 2 نايل سات وعرب سات.

  • KSA sports 1
  • KSA sports 2
القمرالترددالقطبيةمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
نايل سات12149أفقي H275005/6
نايل سات12284عمودي V275005/6
عرب سات12015عمودي V275005/6
عرب سات12149أفقي H275005/6
ياه سات12418عمودي V275005/6
ياه سات11746أفقي H275008/9

تردد قناة دوري بلس dawri plus نايلسات وعربسات

نتعرف الآن على تردد قناة دوري بلس dawri plus نايلسات وعربسات 2019 الناقلة لمباراة الهلال والأهلي السعودي اليوم الجمعة 12-4-2019 في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

القمرالترددمعامل الترميز
نايلسات1214927500
عربسات12250727500

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً


عن الكاتب

سالم يوسف

أحب الكتابة في جميع الأخبار ، أعمل في موقع كلمة ونجوم مصرية أقوم بتغطية الأخبار والأحداث خاصة الرياضية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.