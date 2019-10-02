استقبل الآن تردد قناة دي ام سي دراما على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة دي أم سي دراما من أنجح القنوات التي تعمل على تقديم العديد من المسلسلات التي حققت نجاح ساحق بالأونة الأخيرة حيث أنها أصبحت من القنوات الدرامية الأولى على المستوى المصري والعربي، وكان من أبرز المسلسلات بها الأب الروحي وقد حقق المسلسل نجاح كبير لدى المشاهدين وكان يضم باقة لامعة من النجوم على رأسهم محمود حميدة وسوسن بدر.







تردد قناة دي ام سي دراما

تسعى القناة على تحقيق المزيد من النجاحات ولذلك تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات الرائعة والكبيرة التي لها صدى كبير بين الجماهير ومن أهم هذه المسلسلات مسلسل رحيم وكذلك بالحجم العائلي، والذي حقق نسب مشاهدة لا توصف، كما تم بث مسلسل الرحلة للممثل باسل خياط والذي لاقي مشاهدة كبيرة من مختلف الجماهير الذين واظبوا على متابعته.







مسلسل أبو العروسة دي إم سي دراما

لا يمكننا أن نذكر تردد قناة دي ام سي دراما بدون ذكر المسلسل الأشهر أبو العروسة والذي لاقي قبول فادح من قبل الجامهير العربية وقد قامت الفنانة سوسن بدر بالإشتراك مع الفنان سيد رجب بتقديم أدوار رائعة ومعهما الفنانة نرمين الفقي حيث يدور المسلسل في مكان يقطن به أسرة بسيطة الحال وترتبط الإبنة بشخص غني وتتطور الأمور، وقد كان المسلسل سبب في البحث عن تردد القناة للمتابعة.

تردد قناة دي ام سي دراما الجديد

التردد الجديد الخاص بقناة دي ام سي دراما الجديد هو:







القمر التردد الاستقطاب الترميز نايل سات 11449 أفقي 27500

فنتمنى لكم متابعة طيبة وسوف نوفر لكم كل ما هو جديد ويخص قناة دي إم سي دراما.