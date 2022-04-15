تردد قناة دي ام سي دراما 2022 على نايل سات ومواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

الأعمال الدرامية دائما ما تكون محل اهتمام من الكثير من مشاهدي ومتابعي شاشات التليفزيون يوميا، هذا دائما ما يجعل من القنوات التي تقدم هذا النوع من الأعمال في مصاف القنوات الأكثر بحثا في مصر والوطن العربي، وفي هذا الموضوع سنعرض عليكم متابعينا الكرام تردد قنا دي ام سي دراما 2022 على نايل سات لمتابعة ومشاهدة مجموعة من أفضل المسلسلات التي تقدم على شاشتها في رمضان هذا العام.

تردد قناة دي ام سي دراما

لكل عشاق ومحبي المسلسلات والأعمال الدرامية نقدم لكم متابعينا الكرام تردد قنا دي ام سي دراما 2022 على نايل سات.

تردد القناة الترميز معامل التصويب القطبية القمر الصناعي 11449 27500 5/6 افقي نايل سات

مسلسلات رمضان على دي ام سي دراما

تقدم قناة دي ام سي دراما هذا العام مجموعة من أفضل وأقوى الأعمال الدرامية في رمضان، فمع بداية شهر رمضان الكريم بدأت قناة دي ام سي دراما في عرض وتقديم عدد كبير من المسلسلات الرمضانية، ومن أهم تلك الأعمال مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني وأيتن عامر، كذلك تعرض القناة أيضا مسلسل ملف سري من بطولة الفنان المتميز هاني سلامه، بالإضافة إلى ذلك فان قناة دي ام سي دراما تعرض واحدة من أهم أعمال رمضان هذا العام وهو مسلسل المشوار لمحمد رمضان، هذا وسنوافيكم متابعينا الكرام فيما يلي ببيان بمواعيد جميع الأعمال والمسلسلات التي تعرض عبر تردد قناة دي ام سي دراما يوميا فيما يلي.

جدول مواعيد قناة دي ام سي دراما اليوم

من خلال الجدول التالي يمكنكم متابعينا الكرم التعرف على مواعيد جميع المسلسلات التى ستعرض اليوم عبر قناة دي ام سي دراما

· العائدون · 12:45 صباحًا · راجعين يا هوى · 01:30 صباحًا · مكتوب عليا · 02:45 صباحًا · المشوار · 04:30 صباحًا · ملف سري · 06:30 صباحًا · العائدون · 08:00 صباحًا · يحيى وكنوز · 10:00 صباحًا · المشوار · 10:30 صباحًا · راجعين يا هوى · 12:00 مساءً · العائدون · 01:30 مساءً · ملف سري · 03:00 مساءً · مكتوب عليا · 04:30 مساءً · راجعين يا هوى · 06:20 مساءً · يحيى وكنوز · 07:45 مساءً · ملف سري · 08:00 مساءً · مكتوب عليا · 09:45 مساءً · المشوار · 11:15 مساءً

وبهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من تقديم وعرض تردد قناة دي ام سي دراما ويسرنا استقبال أي استفسارات أو تعليقات من حضراتكم بخصوص ما سبق عرضه عن طريق التعليقات.