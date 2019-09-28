تردد قناة دي ام سي دراما.. dmc drama على القمر “Nilesat”

دي ام سي دراما إحدى قنوات شبكة dmc التي تضم باقات تلفزيونية مختلفة. وتعد من القنوات الأكثر تنوعاً في عرض المسلسلات المصرية الرائجة. يبحث مستخدمو الأنترنت عن التردد الخاص بقناة dmc drama بشكل مكثف. لذلك حرصنا على توفير التردد الصحيح في هذه المقالة.







DMC DRAMA

وفي مصر يعد مشاهدة المسلسلات والدراما أمراً إعتيادياً، وتعرف مصر بمسلسلاتها القوية وعشق أهلها بالتمثيل، فهناك ممثلين كبار مثل عادل إمام، أحمد السقا، وغيرهم، ولا يستغني أي مواطن عربي عن متابعة الدراما المصرية الشيقة. وفي مصر يتم إنتاج أكبر عدد من المسلسلات موسمياً، مقارنة بمحيطها العربي. فلذلك كانت دي ام سي على قدر المستوى في تلبية إحتياجات المشاهد بخليط من أنواع المسلسلات على مدار الساعة.







وفي هذه الصفحة، نخصص المساحة لتردد ةناة دي ام سي دراما الخاصة بتقديم جميع تصانيف المسلسلات، وهي إحدى قنوت شبكة DMC المصرية الأوسع إنتشاراً. والتي كان تدشينها برغبة من الجيش المصري. في حرصٍ على تمكين المصريين بالحصول على المعلومات من مصادر الدولة وإنتاج شبكة شاملة تلبي طموحاتهم ، والثقة بمؤسسات الدولة، بالإضافة للقنوات الترفهية التي يحتاجها كل فرد من أفراد الأسرة، فإنه يسمح بتعزيز شعور إنتماء المواطن لبلده.

تردد قناة DMC DRAMA

ويتم بث إرسال كل قنوات شبكة DMC على القمر نايل سات، مع تخصيص التردد 11449، بإستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

معدل الترميز التردد FEC 27500 11449 H 5/6