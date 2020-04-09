تردد قناة ذكريات Thikrayat TV السعودية الجديدة 2020 علي نايل سات

نعرض لكم تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة التي يكثر البحث عنها هذه الأيام، ونرصد لكم التردد الخاص بالقناة عبر موقع كلمة دوت أورج علي كلآ من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وتهتم القناة الفضائية السعودية ذكريات Thikrayat بعرض مسلسلات الزمن الماضي الجميل في السعودية.

وتتبع القناة الفضائية السعودية “ذكريات” هيئة الأذعة والتلفزيون في المملكة السعودية وهي المسلسلات الخاصة بالثمانينيات التي تتميزات بالحبكه الدرامية لها ومسلسلات التسعينات.

وثم إطلاق قناة المسلسلات السعودية القديمة، وسط توجيهات الدكتور ماجد بن عبدالله وزير الأعلام السعودي، وتأتي القناة في إطار حرص الهيئة علي مشاركة المواطنين والترفيه عليهم من أجل الألتزام في المنازل بسبب الحظر للحد من أنتشار الكورونا.

كما تهدف القناة أيضآ إلي مشاركة المواطنين في المملكة السعدية بالبقاء في منازلهم لمواجهة هذه الأزمة من أجل عرض المسلسلات السعودية القديمة.

برامج قناة “ذكريات” السعودية الفضائية

برنامج حروف: وهو أحد البرامج التي حظيت بمشاهدات عاليه للغاية من تقديم ماجد الشبل.

مسرح التلفزيون: وهو برنامج خاص بحفلات نجوم الطرب القدامي في المملكة وساعد في أكتشاف مواهب مميزة.

برنامج الكاميرا الخفية: وهي أحد البرامج الممحبة والرائعة والتي حظيت بأستحسان العديد من المشاهدين.

مسلسلات القناة السعودية “ذكريات” 2020

مسلسل عودة عصويد: أنتاج عام 1985 بطولة مني واصف ومحمد العلي ومحمد الطويان.

مسلسل أصابع الزمن بطولة من بطولة محمد حمزة ومديحة حمدي ونسرين وعبد الإله نوار.

سحور على مائدة أشعب: أنتاج عام 1991 بطولة صلاح السعدني وبكر الشدي ودلال عبد العزيز.

مسلسل أبو حمدان في رمضان: بطولة أيمن بخش ومصطفي بخش ومحمد بخش.

مسلسل بابا فرحان: وهو عبارة عن مسلسل أطفال من 13 جزء أنتاج عام 1992 بطولة هاني السعدي وتأليف خالد الحربي.

تردد قناة ذكريات الجديدة علي كافة الأقمار الصناعية

قم بإتباع البيانات التالية من أجل ضبط رموز وتردد القناة علي جهاز الأستقبال الخاص بك بكل سهولة لكافة المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يتواجد التردد علي كلآ من القمر الصناعي (عرب سات – نايل سات) حسب البيانات كالتالي: