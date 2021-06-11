تتعدد قنوات روتانا ضمن شبكة قنوات روتانا الغنية عن التعريف المفتوحة الغير مشفرة والمحببة لجميع الأفراد المحبين لمتابعة القنوات الفضائية، ومن بينها قناة روتانا خليجية التي تتخصص في عرض البرامج الترفيهية والاجتماعية والأغاني والمسلسلات الخليجية بدون رسوم أو اشتراك شهري، نتابع معكم للتعرف على كيفية تثبيت وتنزيل تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2021 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

قناة روتانا خليجية

كما سبق الذكر فهي واحد من ضمن قائمة شبكة قنوات روتانا، وتم إطلاقها في عام 2005، وهي قناة فنية في المقام الأول، كما أنها تعرض المحتوى الاجتماعي الثقافي الخليجي، وهدفها الرئيسي هو احياء التراث الخليجي في الشعر والفن والأدب العربي.

تعمل قناة روتانا خليجية على تقديم البرامج الفنية الخليجية المميزة التي تعكس التراث الخليجي والتراث السعودي للمتابع للقناة في كافة أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط، كما أنها تعرض المسلسلات الخليجية والأعمال الفنية المميزة.

تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2021

حتى تتمكن من متابعة قناة روتانا خليجية ومتابعة برامجها المختلفة المميزة مثل برنامج الليوان، برنامج الراحل، برنامج نفوس مطمئنة، برنامج هدى السعودية، برنامج اعلام العلماء، ومسلسل ربع نجمة، وغيرها من أفضل البرامج والمسلسلات الخليجية، فقط كل ما عليك هو ضبط القناة على جهاز الاستقبال لديك وتثبيت تردد القناة عبر الترددات التالية:

تردد روتانا خليجية على النايل سات

يتم ضبط روتانا خليجية على التردد الجديد آخر تحديث 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد الشبكي 11296

الاستقطاب أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل ترميز القناة 27500

جودة القناة SD

أو يمكن ضبط القناة عبر التردد التالي عبر النايل سات:

التردد الشبكي 12226

الاستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة SD

تردد روتانا خليجية على العرب سات

لم تقتصر إدار قنوات روتانا على اطلاق قناة روتانا خليجية عبر القمر الصناعي النايل سات فقط، وإنما قامت بإطلاق البث الخاص بها ليتمكن الأفراد من استقبال تردد القناة على جهاز الاستقبال لديهم عبر القمر الصناعي العرب سات، من خلال الترددات التالية:

التردد الشبكي لقناة روتانا خليجية 11843

القمر الصناعي العرب سات

الاستقطاب أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل ترميز القناة 27500

جودة القناة SD

أو يمكن ضبط قناة روتانا خليجية عبر التردد التالي عبر القمر الصناعي العرب سات، فقط قم بضبط البيانات التالية: