رموز تردد قناة روتانا خليجية على بدر سات 4 والقمر نايل سات

تردد قناة روتانا خليجية Khalejiatv قناة تلفزيونية سعودية تعرض برامج منوعة كالإجتماعية والفنية والترفيهية. إلى جنب المسلسلات الخليجية والعربية. قناة روتانا خليجة إحدى باقات شركة روتانا التي تأسست في 2005 ويملكها الوليد بن طلال. وللقناة أهمية خاصة في الداخل السعودي حيث تصل للجمهور أنواع من البرامج التي تجتذبه ولعل من أشهر برامجها الذي يتابعه الآلاف برنامج طارق شو. كما أستقطبت الملايين عبر عرض مسلسل شباب البومب. ويمكن إستقبال إرسال بث قناة روتانا خليجية على الساتلات عرب سات ونايل سات بجودة اتش دي.

قناة روتانا خليجية

ومع إقتراب شهر رمضان، أشترت القناة حقوق أفضل المسلسلات العربية الحديثة لعرضها في السباق الرمضاني. تشتمل على المسلسلات الخليجية والمصرية. التي يشارك فيها ألمع النجوم. نذكر بعض منها كالتالي: حيث من المنتظر أن تحقق أعلى نسب مشاهدة.

مسلسللات روتانا خليجية 2020

مسلسل الفتوة

عمرو دياب

ذاكرة الظل

آل ديسمبر

حارس الجبل

محمد علي رود

مسلسل سواها البخت

وتقدم روتانا خليجية البرامج من خلال شاشتها الإجتماعية والترفيهية بما في ذلك شؤون المرأة والطفل والطبخ. ما يجعلها قناة رئيسية خاصة للأمهات والشباب. حيث تتناول قضايا المجتمع عبر برامج التوك شو وتسعى لتوطيد الجانب الإيماني من خلال عرض برامج دينية مراعية تقديم المحتوى الهادف بمضامين لا تنسلخ عن عادات المجتمع.كما تنتج برامج حوارية لإستضافة شخصيات إجتماعية أو فنية للتحديث بكل صراحة عن أهم القضايا من عمق المجتمعات والتي تلامس إهتمامهم كما هو الحال بالشؤون الفنية عبر إستضافة نجوم الفن والسوشيال ميديا.

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تردد قناة روتانا خليجية

قم بضبط الرسيفر على الترددات البثية التالية، لإلتقاط إشارة قناة روتانا خليجية بجودة HD عبر القمر نايل سات، والتمتع بمشاهدة برامجك المفضلة ومطالعة تدفق المسلسلات الأكثر شعبية.

القمر التردد ترميز الإستقطاب معدل التصحيح عرب سات 11843 27500 أفقي 3/4 نايل سات 11296 27500 أفقي 3/4 بدر 4 HD 10890 27500 أفقي 3/4

برامج قناة روتانا خليجية