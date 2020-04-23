رموز تردد قناة روتانا خليجية على بدر سات 4 والقمر نايل سات

تردد قناة روتانا خليجية Khalejiatv قناة تلفزيونية سعودية تعرض برامج منوعة كالإجتماعية والفنية والترفيهية. إلى جنب المسلسلات الخليجية والعربية. قناة روتانا خليجة إحدى باقات شركة روتانا التي تأسست في 2005 ويملكها الوليد بن طلال. وللقناة أهمية خاصة في الداخل السعودي حيث تصل للجمهور أنواع من البرامج التي تجتذبه ولعل من أشهر برامجها الذي يتابعه الآلاف برنامج طارق شو. كما أستقطبت الملايين عبر عرض مسلسل شباب البومب. ويمكن إستقبال إرسال بث قناة روتانا خليجية على الساتلات عرب سات ونايل سات بجودة اتش دي.
قناة روتانا خليجية
ومع إقتراب شهر رمضان، أشترت القناة حقوق أفضل المسلسلات العربية الحديثة لعرضها في السباق الرمضاني. تشتمل على المسلسلات الخليجية والمصرية. التي يشارك فيها ألمع النجوم. نذكر بعض منها كالتالي: حيث من المنتظر أن تحقق أعلى نسب مشاهدة.
مسلسللات روتانا خليجية 2020
- مسلسل الفتوة
- عمرو دياب
- ذاكرة الظل
- آل ديسمبر
- حارس الجبل
- محمد علي رود
- مسلسل سواها البخت
وتقدم روتانا خليجية البرامج من خلال شاشتها الإجتماعية والترفيهية بما في ذلك شؤون المرأة والطفل والطبخ. ما يجعلها قناة رئيسية خاصة للأمهات والشباب. حيث تتناول قضايا المجتمع عبر برامج التوك شو وتسعى لتوطيد الجانب الإيماني من خلال عرض برامج دينية مراعية تقديم المحتوى الهادف بمضامين لا تنسلخ عن عادات المجتمع.كما تنتج برامج حوارية لإستضافة شخصيات إجتماعية أو فنية للتحديث بكل صراحة عن أهم القضايا من عمق المجتمعات والتي تلامس إهتمامهم كما هو الحال بالشؤون الفنية عبر إستضافة نجوم الفن والسوشيال ميديا.
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تردد قناة روتانا خليجية
قم بضبط الرسيفر على الترددات البثية التالية، لإلتقاط إشارة قناة روتانا خليجية بجودة HD عبر القمر نايل سات، والتمتع بمشاهدة برامجك المفضلة ومطالعة تدفق المسلسلات الأكثر شعبية.
|القمر
|التردد
|ترميز
|الإستقطاب
|معدل التصحيح
|عرب سات
|11843
|27500
|أفقي
|3/4
|نايل سات
|11296
|27500
|أفقي
|3/4
|بدر 4 HD
|10890
|27500
|أفقي
|3/4
برامج قناة روتانا خليجية
- الليوان، يستضيف هذا البرنامج شخصيات معروفة في الأوساط الإجتماعية في السعودية، للتحاور في مسائل قد تبدو مثيرة في بعض الأحيان. ويقدمه المذيع عبدالله المديفر.
- تحدي الهوامير
- Rolling
- في الصورة
- رادار طارئ: يستضيف عبره المذيع طارق الحربي نجوم الفن والإعلام، كما يرصد أخطاء الأعمال الفنية في إطار كوميدي.
- نفوس مطمئنة يعني بالتحدث عن الأمراض النفسية والمشاكل داخل الأسرة ومحاولة تمرير حلولاً لمعلاجتها بواسطة مقدم البرنامج وهو الدكتور طارق الحبيب.
- ياهلا 2030، يناقش أبرز القضايا ذات الإهتمام لدى المجتمع،كما ينصب محور البرنامج في سياق رؤية 2030 الذي يسعى لتحقيقها ولي العهد السعودي حيث سيناقشها الإعلاميان مفرح الشقيقي وجمال المعيقل،والذي يشمل للضيوف لإستضافة للتحاور حولها بشكل بناء.
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سُفرة وسَفرة، يتم تقديم وصفات لأشهى طعام الإفطار والسحور، كما يتم تزويد المشاهدين بنصائح التي تفيد الصائمين في رمضان.