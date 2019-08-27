تردد قناة روتانا دراما للمسلسلات العربية علي نايل سات

تردد قناة روتانا دراما، وهي القناة الفضائية الخاصة بعرض المسلسلات العربية القديمة والجديد بشكل مباشر علي القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، دون توقف علي مدار الـ 24 ساعة يوميآ، حيث تعد قناة روتانا دراما من القنوات المجانية الغير مشفرة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتقوم بعرض أجدد المسلسلات المصرية والعربية، بكافة أشكالها، وقد نالت قناة روتانا دراما شهرة واسعة للغاية في الفترة الماضية، نظرآ لجودة وقيمة المسلسلات التي تقوم بعرضها عبر شاشتها.

وقد نجحت قناة روتانا دراما في أكتساب نسبة مشاهدات عالية للغاية في الفترة الأخيرة، حيث أنتهجت القناة في الفترة الأخيرة عرض المسلسلات العربية بحلقات متواصلة لمساعدة المشاهد العربي المحب للدراما العربية في متابعة المسلسل الخاص بهم علي مدار اليوم دون توقف، بالإضافة الي جودة ونقاة الصورة التي تقدمها القناة “قناة روتانا دراما” الي المشاهدين.

تاريخ إنشاء قناة روتانا دراما.

يعود بدء إطلاق قناة نايل دراما في عام 2011، وكانت مخصصة في هذا الوقت لعرض البرامج وعدد من المسلسلات المصرية فقط، بعدها قامت القناة بتغير السياسة الخاصة بها وطرح عدد من المسلسلات العربية من الدول الأخري عبر شاشتها، وتتبع قناة روتانا دراما شبكة روتانا الفضائية تبعآ لقنوات “روتانا سينما” وقناة “روتانا كلاسيك“، التي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال.

وتقوم القناة أيضآ بعرض عدد من المسلسلات التركية الشهيرة التي نالت شهرة كبيرة في السنوات الماضية بالنسبة للمشاهد العربي، وأصبحت محببة بصورة كبيرة لفئة واسعة من محبي الدراما والمسلسلات التركية، وأصبح النجوم الأتراك يحظون بشهرة واسعة في العالم العربي، بالإضافة الي عرضها لعدد من المسلسلات الخليجية واللبنانية، بالإضافة ايضآ الي الدراما المصرية التي تحظي بإهتمام كافة المشاهدين العرب.

تردد قناة روتانا دراما الجديد 2019.

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11296 H، معدل الترميز 27500 3/4، الجودة SD.

القمر الصناعي:- عرب سات.

التردد:- 11843 – 10890 H، معدل الترميز 27500 3/4، الجودة SD- HD.