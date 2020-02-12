تردد قناة روتانا دراما – hd

تستقطب قناة روتانا دراما جماهير غفيرة من مشاهديها من خلال عرض الدراما التلفزيونية الأكثر تفضيلاً من المسلسلات الخليجية والعربية والدراما التركية المدبلجة. وأصدر جدولاً يوضح آخر تحديثات تردد إستقبال بث روتانا دراما على الموقع الرسمي للقناة، إذا كيف يمكنني إستقبال القناة بأعلى جودة وبدون تشويش؟ تابع معنا:

قناة روتانا دراما

تستعرض القناة أحدث المسلسلات الرائجة العربية ويشمل المسلسلات التركية الشهيرة مثل هوى الروح، قناة Rotana Drama هي واحدة من باقات شركة روتانا غير المشفرة، لمالكها الأمير السعودية الوليد بن طلال.

تحوز القناة الترفيهية على كاتلوج منوع من الدراما الخليجية والمصرية، وتجري قناة rotana drama بث المسلسلات من خلال شاشتها بشكل متواصل على مدار 24 ساعة بدون توقف، بعرض المسلسلات الأجنبية المصنفة في أنواع مختلفة. والتي تلامس الذوق البصري التي يبحث عنها عشاق الدراما. خاصة مع إعتمادها تقنية HD في بثها التلفزي الذي يضمن جودة الصورة من حيث الوضوح العالي

وتوفر قناة روتانا أقوى المسلسلات العربية والخليجية كالكويتية مثل مسلسل “نوايا” الذي يعرض يومياً في الساعة 1 ظهراً، وفيما يخص المسلسلات المصرية تعرض حالياً حلقات مسلسل حدوتة مرة من إنتاج عام 2019 من بطولة غادة عبدالرازق في دور “مرة”. وتدور أحداثه عندما تفاجأ بإنجابها مع إبتعاد زوجها عنها، لتقرر تربيتها بعد التفكر سابقاً في التخلص من نجلتها. ولكن المشكلة سوف تستمر مع الاتهامات المباشرة بالعلاقات غير المشروعة من جانب المحيطين بها.

تردد قناة روتانا دراما على جميع الأقمار

القمر نايل سات عرب سات التردد 11296 11843 – 10890 الإستقطاب أفقي أفقي معامل تصويب الخطأ 3/4 3/4

ومن خلال الترددات المكتوبة في الجدول بالأعلى، الخاصة بقمري عرب سات ونايل سات، يمكنك إضافتها في إعدادات جهاز الإستقبال ( الرسيفر) لتلقي إشارة قناة ROTANA DRAMA فوراً دون أي مشاكل في الإرسال، مع التنبيه ان معدل الترميز سيكون ثابتاً وهو 27500.