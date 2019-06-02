تردد قناة روتانا دراما Rotana Drama الجديد لمشاهدة أحدث المسلسلات

تردد قناة روتانا دراما, يعد من أهم الترددات التي يزيد البحث عنها بين القنوات الأخرى لمشاهد أحدث المسلسلات المصرية والعربية التي يتابعها العديد من محبي الدرما العربية, قناة روتانا دراما هي قناة عربية سعودية يملكها رجل الأعمال السعودي الأمير وليد ابن طلال تخصصت في عرض المسلسلات المتنوعة ما بين الدرما والكوميدي والتراجيدي والمسلسلات الخليجية بجانب عرضها للمسلسلات التركية المدبلجة حيث تقوم بعرض سلسلة متوصلة من المسلسلات التركية التي تتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة العربية ومنذ انطلاق القناة استطاعت أن تحقق نسبة مشاهدة كبيرة وننشر لكم اليوم تردد قناة روتانا دراما.

نبذة عن قناة روتانا دراما.

بدأت القناة بثها في عام 2011 وكانت اسمها وقتها “روتانا مصرية” وتخصصت في عرض البرامج المصرية والمسلسلات المصرية وبعض الأحيان تعرض أفلام مصرية وفي شهر أكتوبر عام 2016 تم تغيير اسم القناة لتصبح روتانا دراما التي هي عليها الأن وتقوم بعرض المسلسلات المختلفة بحلقات متصلة متواصلة وهي تابعة لشبكة قنوات روتانا الفضائية كما انها تبث أعمالها الفنية طول الـ24 ساعة بدون توقف أو تشفير كما نجح القائمون على القناة في انتشار القناة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت من خلال موقع الكتروني يعرض القناة بث مباشر ليتكمن المشاهدين من المشاهدة في أي وقت.

تردد قناة روتانا دراما.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11296 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 11843 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 10890 (H) 27500 – 3/4 HD اسم القناة على قائمة القنوات “Rotana Drama“

مسلسلات قناة روتانا دراما.

تقدم قناة روتانا دراما نخبة كبيرة من أفضل المسلسلات المصرية الحديثة والمسلسلات العربية والمسلسلات الخليجية وأيضا المسلسلات اللبنانية بجانب عرضها المسلسلات المشتركة الإنتاج بالإضافة إلى المسلسلات المدبلجة إلى العربية مثل مسلسل “إيزابيلا” الإسباني والمدبلج إلى العربية.

كلبش : مسلسل مصري بطولة أمير كرارة.

: مسلسل مصري بطولة أمير كرارة. ونوس : مسلسل مصري بطولة يحيى الفخراني.

: مسلسل مصري بطولة يحيى الفخراني. سنوات الضياع : مسلسل تركي مدبلج.

: مسلسل تركي مدبلج. ياريت : دراما لبنانية.

: دراما لبنانية. جذور : مسلسل لبناني.

: مسلسل لبناني. رأس الغول : مسلسل مصري بطولة محمود عبد العزيز.

: مسلسل مصري بطولة محمود عبد العزيز. سمرا : مسلسل لبناني مصري بطولة أحمد فهمي.

: مسلسل لبناني مصري بطولة أحمد فهمي. شوق .

. الجدة لولوة .

. مبتعثات .

. كان في كل زمان.

الدراما بشكل عام تساعد على الاطلاع على ثقافات الشعوب في كل دول العالم، وتوفر المعرفة على عادات وتقاليد هذة الدول، ولا شك أن الدراما إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف عن طريق مشاهدة المسلسلات المختلفة والمتنوعة بين مصرية وخليجية وتركية وغيرها