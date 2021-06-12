تردد قناة روتانا سينما الجديد علي جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة روتانا سينما من أشهر القنوات التي تعرض الأفلام العربية والخليجية المختلفة في السعودية وفي مصر والوطن العربي، حيث تحظي القناة بشعبية واسعة ومتابعة كبيرة في الوطن العربية حيث تنقل مجموعة كبيرة من الأفلام المختلفة منها القديمة والحديثة ومنها الأفلام الحصرية التي تعرضها القناة لأول مرة علي القنوات الفضائية، وتبث قناة روتانا سينما بشكل مجاني بدون تشفير طوال ساعات اليوم وتعرض الأفلام بشكل مستمر بالإضافة إلي المسرحيات القديمة والحديثة.

ونتعرف في التقرير التالي علي قناة روتانا سينما بالإضافة إلي أبرز البرامج التي تقدمها القناة وكذلك التردد قناة روتانا علي الأقمار الصناعية المختلفة وطريقة تنزيل القناة والبث المباشرة للقناة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

معلومات عن قناة روتانا سينما

قناة روتانا سينما هي قناة سعودية تعود ملكيتها إلي الأمير الوليد بن طلال، وهي ضمن مجموعة قنوات روتانا الفضائية، وبدأ إطلاق القناة علي الأقمار الصناعية المختلفة بداية من عام 2004، وهي قناة متخصصة في عرض الأفلام السينمائية المختلفة القديمة منها والجديدة، كما عرضت القناة برنامج هالة شو الشهير والذي كان تقدمه الدكتورة الإعلامية هال سرحان علي شاشتها والتي أنشئت الشعار الشهير للقناة وهو “مش هتقدر تغمض عنيك” الذي أصبح الشعار الأساسي لها من بعد، ولكنه لم يستمر طويلا وعادت القناة إلي عرض مستمر للأفلام السينمائية وفي الفترة الأخيرة إضافت القناة إلي الأفلام، الأعمال الخليجية المختلفة والتي سبق لها الحصول علي الجوائز بعد عرضها في المهرجانات العالمية.

برامج قناة روتانا سينما

تقدم قناة روتانا سينما العديد من البرامج المميزة التي ساعدت في ارتفاع نسبة المشاهدة في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربية بجانب الأفلام التي تعرضها القناة بشكل مستمر مثل برنامج عرب وود وهو برنامج مميز يعرض كافة الأخبار الخاصة بالفنانين علي المستوي العربي والعالمي وجميع أخبار الفن بالإضافة إلي أخبار الغناء العربي والغربي وأخبار المهرجانات واللقاءات الحصرية مع الفنانين وتغطية المؤتمرات الفنية في كل البلدان.

تردد قناة روتانا سينما الجديد علي الأقمار الصناعية

يمكن للمشاهدين ومتابعي قناة روتانا سينما ومتابعة أفضل الأفلام السينمائية العربية القديمة والحديثة من خلال ضبط جهاز الاستقبال علي التردد التالي حسب القمر الصناعي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة النايل سات 11296 أفقي 27500 ¾ SD النايل سات 11226 أفقي 27500 5/6 SD عرب سات 11843 أفقي 27500 ¾ SD عرب سات 12341 أفقي 27500 ¾ HD ياه سات 12054 أفقي 27500 5/6 SD هوت بيرد 10930 أفقي 30000 2/3 SD

طريقة استقبال قناة روتانا سينما

يمكن مشاهدة قناة روتانا سينما علي التردد الجديد للقناة علي جهاز الريسفير من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي قائمة الإعدادات الموجودة في ريموت كنترول جهاز الاستقبال.

الضغط علي خيار التركيب ومنه يتم الضغط علي الضبط والتثبين اليدوي.

تحديد القمر الصناعي المرغوب ومنها يتم إدخال تردد القناة والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط علي أيقونة موافق وبعد أن ينتهي الجهاز من البحث يتم الضغط علي حفظ.

قناة روتانا البث المباشر

أضافت قناة روتانا سينما خدمة البث المباشر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، حيث يمكن لمشاهدي القناة ومتابعيها، مشاهدة الأفلام والمحتوي التي تعرضه القناة أول بأول بشكل مجاني بدون تشفير من خلاله ومتابعة الأفلام من خلال مجموعة القنوات التابعة لروتانا مثل قناة روتانا الكلاسيك المتخصصة في عرض الأفلام الكلاسيكية وأفلام الأبيض والأسود والنوادر القديمة، وكذلك قناة روتانا دراما التي تقدم العديد من المسلسلات الدرامية الحصرية وقناة روتانا كليب التي تختص بالأغاني المنتجة من شركة روتانا للإنتاج الفني والموسيقي وكذلك روتانا خليجية وقناة روتانا موسيقي.