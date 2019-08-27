تردد قناة روتانا سينما الجديد لعرض الأفلام المصرية والعربية علي نايل سات 2019

تردد قناة روتانا سينما والتي أصبحت أحد أفضل القنوات الخاصة بالأفلام العربية الجديدة، وتتميز قناة روتانا سينما عن غيرها من القنوات الأخري التي تعرض الأفلام أيضآ، هو المحتوي المميز للقناة التي أكتسبت شهرة كبيرة للغاية في السنوات الماضية وما زالت قناة روتانا سينما تنفرد بالصدارة عن غيرها من القنوات الفضائية الأخري التي تقوم بعرض الأفلام العربية والمصرية الجديد وجودة الشاشة التي تعرضها عبر شاشتها، بالإضافة إلي الصورة عالية الجودة التي تعرضها القناة.

وتحرص قناة روتانا سينما علي تقديم أفلام مختلفة الأنواع كي تناسب كافة الأزواق المختلفة للمشاهد العربي، حيث تتواجد القناة علي الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وتقوم القناة بعرض الأفلام الحصرية للمشاهد، حيث تقدم الأفلام العربية علي مدار الساعة دون توقف وتتميز عن غيرها بعرض أجدد الأفلام العربية المنوعة من أفلام أكشن وأفلام رومانسية وأفلام دراما، كما تعد قناة روتانا سينما من القنوات الغير مشفرة “المجانية” التي تقوم بعرض الأفلام علي مدار اليوم دون توقف بشكل مجاني وبدون أشتراك.

تاريخ أنشاء قناة روتانا سينما.

يرجع بدء أنشاء قناة روتانا سينما في عام 2004 بملكية سعودية، حيث يعود ملكية قناة روتانا سينما الي الأمير السعودي الوليد بن طلال علي غرار قنوات “روتانا كلاسيك” وقناة “روتانا دراما” وقد أكتسبت القناة شهرة كبيرة للغاية في بدايتها عن طريق برنامجها التي قامت بإطلاقة في هذا الوقت برنامج “هالة شو” الذي كانت تقدمة الأعلامية هالة سرحان، والذي نال شهرة واسعة للغاية وأكتسب البرنامج مشاهدات عالية للغاية، مما ساهم في أرتفاع أسهم القناة بشكل كبير.

تردد قناة روتانا سينما 2019 الجديد

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11295 (H) معدل الترميز (27500 3/4)، الجودة (SD).

القمر الصناعي:- عرب سات.

التردد:- 11843 (H) معدل الترميز (27500 3/4)، الجودة (SD).