تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021 على نايل سات ومواعيد عرض فيلم ويجا اليوم على شاشتها

تعتبر قناة روتانا سينما واحده من أشهر وأقدم قنوات الأفلام في الوطن العربي، إذ تعتبر القناة صاحبة الريادة في عرض هذا النوع من المحتوى في الوطن العربي، تتبع قناة روتانا سينما مجموعه قنوات روتانا السعودية التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، حيث تضم مجموعه قنوات روتانا عدد من القنوات التي تخصصت في العدد من المجالات مثل روتانا زمان وغيرها من القنوات.

تردد قناة روتانا

يمكنكم متابعينا عبر موقع كلمه استقبال تردد قناة روتانا 2021 الجديد من خلال البيانات التالية.

تردد القناة القمر الصناعي القطبية معامل التصويب معدل الترميز 12226 نايل سات افقي 5/6 27500

أفلام اليوم على روناتا سينما

تعرض قناة روتانا سينما اليوم باقة من أفضل وأقوى الأفلام العربية حيث تعرض القناة اليوم الفيلم العربي ولاد العم بطولة النجم المتألق كريم عبد العديد والنجم شريف منير بالاشتراك مع النجمة منى ذكي، كما تقدم أيضا قناة روتانا سينما اليوم فيلم اطلعولي بره في تمام الساعة العاشرة مساءا بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز والفنان خالد الصاوي، زفي الثامنة مساءا تعرض القناة فيلم ويجا بطولة الفنان هاني سلامه، كما تعرض القناة مجموعه من الأفلام القديمة منها شاطئ الغرام وفيلم حادي بادي وغيرها من الأفلام المميزة.

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من تقديم تردد قنا روتانا سينما على نايل سات وفي حال وجود أي أسئلة أو استفسارات يمكنكم تركها في التعليقات وسنعمل على الرد عليها فورا