تردد قناة روتانا سينما 2022 على نايل سات وموعد عرض فيلم ولاد العم لكريم عبدالعزيز

تعتبر قناة روتانا سينما واحدة من أشهر القنوات العربية المهتمة بتقديم وعرض الأفلام المصرية القديمة والجديدة، كما تقدم القناة أيضا عدد من البرامج الفنية المهتمة بعرض احدث أخبار النجوم ومتابعة إيرادات الأفلام وغيرها، تتبع قناة روتانا سينما مجموعة قنوات روتانا السعودية، وقد بدأت القناة في العمل في الوطن العربي منذ عام 2004 حيث انطلق بثها لأول مره، في هذا الموضوع سنقدم لكم تردد قناة روتانا سينما 2022 على نايل سات.

تردد قناة روتانا سينما

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة روتانا سينما من خلال ضبط التردد التالي.

القناة تردد القناة القمر الصناعي القطبية معامل التصويب روتانا سينما 12226 نايل سات أفقي 5/6

روتانا سينما

كما ذكرنا فان قناة روتانا سينما بدأت بثها للمرة الأولى منذ عام 2004، وتمكنت القناة من تحقيق نجاح كبير في الوطن العربي لما تقدمة من محتوى مميز ساعد في تكوينها لشعبية كبيرة جدا في مصر والدول العربية، واستثمارا لهذا النجاح أطلقت مجموعة قنوات روتانا قناة أخرى تحمل نفس تحمل اسم روتانا سينما السعودية وهي تعرض وتقدم نفس المحتوى الخاص بالأفلام العربية أيضا.

جدول مواعيد أفلام روتانا سينما غدا

نقدم لكم متابعينا الكرام عبر موقع كلمة بيان بجدل مواعيد قناة روتانا سينما غدا الخميس الموافق 27 يناير 2022

· نعمة · 12:00 صباحًا · صراع الزوجات · 02:00 صباحًا · جيران السعد · 04:30 صباحًا · حرب كرموز · 06:30 صباحًا · تاية في أمريكا · 08:30 صباحًا · الثمن · 11:00 صباحًا · عسل إسود · 01:00 مساءً · العميل رقم ١٣ · 03:00 مساءً · لخمة راس · 05:30 مساءً · سمير وشهير وبهير · 08:00 مساءً · ولاد العم · 10:00 مساءً

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من عرض وتقديم تردد قناة روتانا سينما 2022 ويسرنا استقبال أي أسئلة أو استفسارات بخصوص ما سبق عرضة عن طريق التعليقات.