تردد قناة روتانا سينما HD على جميع الأقمار

هل تطلع لمعرفة تردد قنوات الأفلام السينمائية؟ بالتأكيد هذا ما تنشده أنت وغيرك. هنا تأتي قناة روتانا سينما الأكثر إنتشاراً حيث يزداد مؤشر البحث في جوجل عن تردد هذه القناة السعودية. متخصصة قناة rotanaa cinema في تقديم عرض كامل للأعمال السينمائية العربية وتوفر لذلك قناتين تبثان محتوى مختلف تستهدف بهما الجمهور السعودي والمصري.

قناة روتانا سينما

ويمتد البث التلفزي لقناة روتانا سينما على مدار 24 ساعة بلا توقف. “لتثري شاشتها بأفضل الأفلام المصرية بأعلى جودة” والتي يتطلع لمشاهدتها الجمهور العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لأنها تقوم بعرض الأفلام المفضلة والحصرية. وما يميزها نذرة الفواصيل الإعلانية مقارنة بغيرها من قنوات السينما التي تبث على نايل سات.

وقناة روتانا سينما هي واحدة من باقات شركة rotana الترفهية المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال. أطلقت في 2005، ومنذ ذلك الوقت أجتذبت القناة شريحة واسعة من محبي الأفلام سواء الحديثة أو القديمة. حيث ان القناة تذيع فيلما بعد آخر. لتضم تصانيف الطابع الرومانسي والتراجيدية وحتى الكوميدية. ضمن مكتبة ضخمة من إنتاجات الأفلام العربية التي تملك روتانا حقوق بثها وتعرضها عبر قناة مجانية غير مشفرة.

وأعلنت قناة روتانا عن الموعد الزمني لعرض فيلم الثمن( ذات الطابع الدرامي الغامض) من إنتاج مصر عام 2016 ، وذلك في يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 10:00 مساءا بتوقيت KSA GMT.

تردد قناة روتانا سينما hd

التردد معدل تصحيح القمر الإستقطاب 11296 3/4 نايل سات أفقي 11943 3/4 بدر 6 أفقي

وتضم الباقات المرتبطة بالترددات المبينة في الأعلى قنوات rotana cinema egy ،rotana cinema ksa، وجاء إعلان الموقع الرسمي لقناة روتانا عن إضافة تردد جديد يضمن إستقبال جودة أعلى وإشارة بث أكثر ثباتاً من خلال القمر عرب سات 1234.12 مع معدل الرمز الثابت 27500 مع تحديد موقع مداري 26 شرق.

يمكنكم الآن إستقبال بث جميع باقات روتانا سينما في السعودية ومصر بواسطة القيم الترددية الموضحة في الجدول أعلاه، فبعد ضبطها بشكل صحيح في إعدادات الرسيفر ستظهر قنوات روتانا فوراً بعد نجاح إلتقاط إشارة البث الخاصة بها. يجب التنويه انه بالإمكان التوجه للحصول على مواعيد عرض الأفلام على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالقناة كتويتر وفيسبوك.