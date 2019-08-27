تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد للأفلام العربية القديمة 2019

تردد قناة روتانا كلاسيك والتي أصبحت إحدي القنوات المحببة لفئة كبيرة من محبي وعاشقي الأفلام المصرية والعربية القديمة، وتتميز هذه النوعية من الأفلام بمحتواها الجيد للغاية، نظرآ لانها من بطولة عمالقة السينما المصرية والعربية القديمة، بالإضافة الي كتاب ومؤلفين هذه الأفلام القديمة التي كانت تتميز بلسيناريو الخاص بها الذي كان يكتب بطريقة أقل ما توصف به أنها عبقرية للغاية، حيث أكتسبت قناة روتانا كلاسيك شهرة واسعة للغاية بين محبي الأفلام العربية القديمة “أفلام التراث”.

وتعد قناة روتانا كلاسيك من أول القنوات التي تتميز بعرض الأفلام المصرية القديمة علي مدار اليوم دون توقف البث الخاص بها، هذا بالأضافة الي ان القناة تعد من القنوات الفضائية لعرض الأفلام بشكل مجاني دون تشفير علي مدار الـ 24 ساعة، كما أنتهجت القناة مؤخرآ سياسة جديدة لها وهي عرض المسلسلات العربية القديمة، وهي الدراما المصرية المميزة للغاية والمحببة الي العديد من المشاهدين في كافة بقاع الوطن العربي.

تاريخ أنشاء قناة روتانا كلاسيك.

يرجع تاريح إنشاء قناة روتانا كلاسيك في بداية عام 2012 تحت قيادة وإدارة شبكة قنوات روتانا، وتعود ملكية القناة “روتانا كلاسيك” بالإضافة الي قنوات روتانا المختلفة مثل قناة “روتانا دراما” وقناة “روتانا سينما” الي الأمير السعودي الوليد بن طلال، لعرض الأفلام والمسلسلات القديمة علي مدار الساعة دون توقف.

وتتميز قناة روتانا كلاسيك ايضآ بالأضافة الي محتواها المميز من حيث جودة الأفلام القديمة التي تعرضها عبر شاشتها، الحفلات الغنائية القديمة التي تعرضها للمشاهدين عبر شاشتها والتي كانت تحيها أم كلثوم والنجم عبد الحليم حافظ والنجمة الجزائرية ووردة هذا بالأضافة الي عدد كبير أخر من الفنانين القدامي، وهي نوعية الأغاني التي ما زالت تحتفظ بمكانتها الي الأن.

تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد 2019.

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11295 H، معدل الترميز 27500 3/4، الجودة SD.

القمر الصناعي:- عرب سات.

التردد:- 11843 – 10890 H، معدل الترميز 27500 3/4، الجودة SD.