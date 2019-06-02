تردد قناة روتانا كليب Rotana Clip الجديد لمشاهدة الأغاني العربية والخليجية

تردد قناة روتانا كليب Rotana Clip هي قناة فنية منوعة تخصصت في عرض الأغاني المصورة والكليبات للأغاني الخليجية والعربية, كما أنها قناة سعودية إنطلق يثها عام 2003 والتي يمتلكها الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز, روتانا كليب تابعة لشبكة قنوات روتانا الأكثر شهرة في جميع الدول العربية وتضم باقة عديدة من القنوات المنوعة وهي قناة – روتانا سينما– روتانا كلاسيك – روتانا دراما – روتانا خليجية – روتانا أفلام ,حققت روتانا كليب إنتشار واسعا لما تقدمه من أغاني متنوعة تلبي ميول وأذواق مشاهديها في كل مكان .

تردد قناة روتانا كليب Rotana Clip

كما أنها تقوم بإنتاج أغنيها من شركة روتانا, حققت نجاحا كبيرا منذ إنطلاقها وذلك لتقديمها باقة منوعة من الأغاني الشعبية والرومانسية والشبابية وأيضا المهرجانات والحفلات لكبار النجوم والمطربين بجانب تسليطها الضوء على المواهب والنجوم الصاعدة, تحرص إدارة قنوات روتانا على إستخدام أحدث التكنولوجيا وأنظمة البث المتنوعة ما بين أنظمة hd فائقة الجودة وأنظمة ال sd القياسية جودة الصوت والصورة على مدار اليوم دون إنقطاع أو تشويش في البث, ومن بين الأغاني التي عرضتها شاهد ايضا تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood الجديد

أغاني قناة روتانا كليب.

شارك بالغناء مجموعة من الفنانين بمختلف جنسياتهم وهم المطربة اللبنانية إليسا والفنان المصري تامر حسني والفنان عاصي الحلاني والفنانة شذى حسون والمطرب صابر الرباعي المطرب راغب علامة وأيضا الفنان ملحم زين ياسمين نيازي و يوري مرقدي و وغيرهم من المطربين العرب ومن بين الكليببات المصورة, كليب أسعد واحدة للفنانة إليسا, كليب هو حياتي للمطرب حاتم العراقي, كليب يخليلي قلبك للمطربة نجوى كرم, كليب كل ثانية معاك للمطرب عامر منيب, كليب ليك منوليش للمطربة سهيلة بن لشهيب وغيرهم العديد من الكليبات والأغاني الأخرى, تبث من خلال الأقمار الصناعية نايل سات, عرب سات على مدار 24 ساعة ولمعرفة الوصول لتردد قناة روتانا كليب لمشاهدة الأغاني والكليبات تابع الجدول التالي .

تردد قناة روتانا كليب 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11296 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 11843 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 10890 (H) 27500 – 3/4 HD

لا يوجد للقناة بث مباشر حتى الآن ولكننا سوف نوافيكم بموقع البث المباشر وقت توفره في وقت لاحق