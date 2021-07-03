Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة روتانا كوميدي 2021 نايل سات

بواسطة إيمان

قناة روتانا كوميدي واحدة من مجموعة قنوات روتانا وهي قناة ترفيهية تقدم الكثير من المحتوى الكوميدي الذي يعجب العالم العربي في كل مكان ويتوفر تردد قناة روتانا كوميدي على القمر الصناعي نايل سات  الذي يغطي المنطقة العربية وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج العربي، وقد اشتهرت القناة بتقديم الفن الذي يراعي الذوق العام في المنطقة.

1 قناة روتانا كوميدي
2 تردد قناة روتانا كوميدي
3 روتانا كوميدي

 قناة روتانا كوميدي

دخلت قناة روتانا كوميدي المنافسة مع العديد من القنوات الكوميدية علي أنها تمكنت من التفوق عليهم جميعا بما تقدمه من محتوى كوميدي يعتمد على:

  • احترام عقلية المواطن العربي وثقافته في كل مكان في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.
  • تقديم محتوى متنوع بين المسرحية والفيلم والبرامج الكوميدية الهادفة.
  • تراعي قناة روتانا كوميدي الذوق العام ونشر ثقافة الكوميديا المهذبة.
  • تمكنت القناة من عرض كل جديد بشكل حصري على شاشتها ولذلك دائما تجذب الجمهور العربي.
  • تقدم القناة الأنواع الكوميدية التي تراعي الأعمار المختلفة للأطفال والشباب والكبار.

تردد قناة روتانا كوميدي

تبث قناة روتانا كوميدي من خلال القمر الصناعي نايل سات لذلك تتواجد القناة بشكل سهل من خلال الريسيفر ويمكن البحث عنها بكل سهولة بمجرد وضع التردد التالي في خانة البحث:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12340.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.

يتم وضع التردد في خانة البحث من خلال الريموت كنترول وسوف تظهر كافة القنوات الخاصة بالتردد ومنها روتانا كوميدي، ويمكنك تقريب القناة في القنوات الأولى أو المفضلة حتى يمكن الاستمتاع بها.

روتانا كوميدي

واحدة من قنوات روتانا ومنها روتانا سينما، وروتانا مصرية وكلاسيك وكوميدي، وقد تم إطلاق القناة لمساعدة المشاهدين على الترفيه عن أنفسهم خلال انتشار الجائحة .

  • تقدم القناة العديد من الأفلام الكوميدية القديمة والحديثة التي تنشر الابتسامة على وجوه المشاهين.
  • كما تقدم القناة المسلسلات الكوميدية ذات الطابع الاجتماعي الذي يعجب الكثيرين من حيث المتابعة اليومية.
  • بالإضافة إلى برامج متنوعة وبرامج التوك شو واستضافة فناني الكوميديا في الوطن العربي .
  • ويمكن متابعة مجموعة قنوات روتانا من خلال موقعها على شبكة الإنترنت والتعرف على جدول البرامج.
إيمان

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

سعر ومواصفات Xiaomi Mi 10T Lite في مصر والسعودية 2021

أخبار التقنية

الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على النايل سات

أخبار التقنية

شحن جواهر فري فاير free fire والحصول على آلاف الجواهر في ضغطة واحدة

أخبار التقنية

ننشر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يوليو 2021 بعد التعديل الأخير

أخبار التقنية

ننشر الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات يوليو 2021 وتردد أون تايم سبورتس…

أخبار التقنية

رسميًا سحب مسابقة الحلم على جائزة 250.000$ والفائزين

أخبار التقنية

سعر ومواصفات Samsung Galaxy A02s في مصر والسعودية 2021 – 1443

أخبار التقنية

تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث الجديد On Time Sports 2021

أخبار التقنية

شحن نقاط فورت نايت بطاقة معركة الموسم 7 ونقود V-Bucks

أخبار التقنية

تحرك عاجل للأزهر بشأن لعبة فورتنايت “Fortnite” ومشهد هدم الكعبة للتزود…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.