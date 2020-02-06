تردد قناة روسيا اليوم الوثائقية RT Doc HD

تعد قناة روسيا اليوم الوثائقية من ألمع قنوات الوثائقيات المنوعة, وهي واحدة من قنوات شبكة RT بنسختها الإنجلينزية. وهي قناة عالمية تدشن الوثائقيات في كل المجالات بما في تلك التي المستوحاة من الثقافة والحياة في روسيا.

قناة آر تي الوثائقية

وتنطوي أغلب الوثائقيات المعدة على تحقيقات من عمق المكان. بإنتاج وثائقي ضخم، تنتقتل كاميراتها إلى قلب الأحداث الإجتماعية لرصد نمط معيشي ما أو قضية وهكذا. وتأتي الأفلام الوثائقية في إطار الثقافة والعلوم والتكنولجيا، وتظهر بمستوى عالي من جودة المحتوى، وغزارة المعلومات، ما سهل تأطير علاقتها بالجمهور وإنتشار القناة التلفزيونية على أوسع ما يمكن.

يتم بث القناة مباشرة بواسطة القمر Hotbird، كقناة مجانية، تبث وثائقيات لمختلف جوانب الحياة في أنحاء العالم. ما يجعل من السهل عليك فهم أعمق يتجاوز ما هو ظاهر على السطح لإعطاء فرصة للمشاهد لمعرفة الحقائق الغامضة.

كما ترصد الحياة البرية من خلال وثائقيات إحترافية تدشنها. جنبا إلى جنب كشف التاريخ والجغرافيا، وأساليب الحياة والعادات الغريبة.

تردد قناة RT Doc HD

ترميز : 27500

التردد: 12476 GHz

القمر: هوت بيرد 13

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الإستقطاب: أفقي

“معلن”تردد قناة روسيا اليوم الوثائقية على هوت بيرد

التردد الإستقطاب معامل تصحيح كود ترميز الجودة 12597 عامودي الخطأ 27500 SD

وبعد تصدر البحث في جوجل عن تردد قناة RT Documentary لجأنا لتوفيرها وفق أحدث بيانات وفرها الموقع الرسمي للقناة، في الجدول أعلاه، الخاص بالقمر هوت بيرد، فمبجرد إدخالك الترددات بشكل صحيح في جهازك الرسيفر سيتم إلتقاط إشار قناة روسيا اليوم الوثائقية عى الساتل المطلوب، واللجوء إلى الموقع الألكتروني الذي يتضمن مكتبتة من الفيديوهات في كل جوانب الحياة.