تردد قناة زي أفلام zee aflam على القمر نايل سات 2019

تردد قناة زي أفلام zee aflam، هي قناة تلفزيونية متخصصة في إثراء شاشتها بالأفلام الهندية المدبلجة للغة العربية. وتبث القناة العربية من دبي حيث مقرها الرسمي. هي القناة المثالية في الشرق الأوسط الأكثر مشاهدة مقارنة بنظيراتها من القنوات الأخرى في بث الأفلام البوليودية.

وتطلق قناة “zee aflam tv” حزمة رائعة لأفضل الأفلام الهندية والتركية. وهذا يوفر باقة متكاملة من مسلسلات الدراما والحب والإثارة والكوميديا. حيث تبث أحدث قائمة من أفلام بوليود المنتجة في الهند من السينما مباشرة. علاوة على عرضها حفلات توزيع الجوائر وبرامج الترفيه الخاصة ما يقرب نجوم بوليود أكثر من معجبيهم.

zee aflam

وتبث زي أفلام مختلف المسلسلات من نوع الدراما والرومانسية والأكشن، ويعد إنتقاءها للأفلام المختارة مصدر إنتشارها في الوطن العربي ما يجعلها خياراً لا مثيل له في الإستمتاع بمشاهدة أفلام بوليود السينمائية الهندية، المدبلجة أو المترجمة. وبحكم تخصصها في مسار التلفزة فهي تواكب تطوير محتواها الخاص ليضم أضخم سلسلة من الأفلام الحديثة والحصرية سواء الهندية أو التركية. وكقناة سينمائية رائدة فإن ما تذيعه من أفلام هندية توافق أذواق كافة المراحل العمرية، لتكون جديرة ببساطة بتقديمها كوجهة الترفيه الأولى للأسر العربية. وسنضيف ترددات قناة زي أفلام على النايل سات، وقم ضبط الإعدادات بشكل صحيح لتظهر لك قناة أفلام رائعة على الإطلاق.

تردد زي أفلام على القمر نايل سات 2019 لمشاهدة أضخم المسلسلات الهندية والتركية