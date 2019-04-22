تردد قناة زي ألوان الهندية وأهم البرامج التي تقدمها علي النايل سات 2019

أعزائي القراء يسعدني أن أقدم لكم في هذا التقرير، أحدث تردد لقناة زي ألوان الهندية الشهيرة في العالم العربي، والتي إستحوذت علي نسبة مشاهدة عالية في الفترة الماضية، لما تقدمة القناة من أشهر المسلسلات الهندية والعربية، والمعروف أن قناة زي ألوان إنطلقت في يوم 10/7/2012، من خلال شركة زي الترفيهية والمملوكة لرجل الأعمال الهندي الشهير سوبهاش تشاندرا، وتبث القناة من مدينة دبي للإعلام، وتستخدم القناة أحدث تقنية البث الفضائي في العالم، لتقدم لمشاهديها أجود صورة وأنقى صوت.

وتخصصت القناة في إذاعة أشهر المسلسلات الهندية، وكذالك تقدم مجموعة مميزة من البرامج الترفيهية التي تلقي إستحسان من المشاهد العربي، وتمثل قناة زي ألوان الثقافة والعادات والتقاليد الهندية، والتي تحاول نشرها عن طريق الفن إلي كل مشاهديها في العالم العربي، وتعتبر قناة زي ألوان قناة كل الأعمار من كبار وأطفال وتلبي رغبات كافة الأذواق.

تردد قناة زي ألوان علي النايل سات

إسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الإستقطاب معامل الترميز زي ألوان النايل سات 11938 H 27500

دليل مسلسلات قناة زي ألوان

إسم البرنامج موعد إذاعته أبطال العمل قلبي بريء 12 مساءً الوك ناث، أرهان بهل،مانس،فيكاس عوالم خفية 1 مساءً عادل إمام،صلاح عبد الله ،بشري،فتحي عبد الوهاب طايع 2 مساءً عمروعبد الجليل،عمرو يوسف،صبا مبارك،سهير المرشدي

ونحن من خلال موقعنا نقدم لمتابعينا كل جديد، ونحدث دورياً المسلسلات المعروضة علي القناة تسهيلاً منا علي متابعينا التعرف علي المسلسلات أول بأول.

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