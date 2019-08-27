تردد قناة زي ألوان لعرض المسلسلات والأفلام الهندية علي النايل سات 2019

تردد قناة زي ألوان التي تعد واحدة من أفضل القنوات الفضائية إن لم تكن أفضلها بالفعل لعرض الأفلام والمسلسلات الهندية علي مدار اليوم بدون توقف، وتعد قناة زي ألوان من أكثر القنوات الفضائية مشاهدة، وتقدم الأفلام المدبلجة الي العربية وايضآ المترجمة بالأضافة الي المسلسلات الحصرية التي تقدمها القناة “زي ألوان” لمتابعيها، وقد أكتسبت هذه القناة شهرة واسعة خلال السنوات الماضية كما تعد من أقدم القنوات الفضائية التي تعرض الدراما الهندية علي شاشتها.

وتتبع قناة زي ألوان سياسة خاصة بها ومختلفة عن غيرها من القنوات الأخري الفضائية التي تنتهج نفس أسلوب القناة من عرض الأفلام الهندية وكذلك المسلسلات، علي مدار الـ 24 ساعة يوميآ دون توقف، بالإضافة الي الجودة ونقاء الصورة التي تقوم قناة زي ألوان بعرضها للمشاهدة علي غرار القنوات الأخري مثل “طلقة هندي” وقناة “ميكس هوليوود” وتمتاز نوعية الدراما الهندية عن غيرها بالتنوع والأستعراضات التي تميزت بها المسلسلات والأفلام الهندية وكذلك الأغاني المميزة التي أصبحت بمثابة ماركة مسجلة بأسم الدراما الهندية من مسلسلات وأفلام.

تاريخ إنشاء قناة زي ألوان.

يعود التاريخ الخاص بإنشاء القناة الي العام 2009 لتعد من أقدم وأعرق القنوات الخاصة بالأفلام والمسلسلات الهندية، وقد نجحت القناة في مدة زمنية قصيرة للغاية من المنافسة مع أكبر القنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية، ويأتي هذا تزامآ مع البرامج الترفيهية التي تعرضها القناة أيضآ مع أستضافة أشهر الفنانين في عالم الدراما الهندية، كما تقدم عدد من البرامج الخاصة بالطبخ الهندي الذي يتميز عن غيرة من الأطعمة الأخري نظرآ لانه يعد من أكثر الأطعمة الحارة في العالم، وتقوم هذه البرامج بجلب مشاهير الأفلام والمسلسلات الهندية ليقوم بتجهيز الطعام علي الهواء مباشرة.

الجدير بالذكر ان إدارة قناة زي ألوان قد قامت مؤخرآ بتحديث التردد الخاص بها علي القمر الصناعي نايل سات نظرآ لوجود شكوي من عدد من المشاهدين من ضعف الأشارة الخاصة بالقناة، وأعلنت القناة علي صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي عن تحديث ترددها وحل جميع المشاكل الأخيرة الخاصة بقوة إشارة البث وجودة الصورة الخاصة بها.

تردد قناة زي ألوان 2019:-

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد: 11938 V، معدل الترميز 27500 5/6، الجودة SD.

القمر الصناعي:- هوت بيرد

التردد: 11258 H، معدل الترميز 27500 3/4، الجودة SD.