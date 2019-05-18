تردد قناة زي ألوان Zee Alwan على جميع الأقمار 2019

تردد قناة زي ألوان Zee Alwan، هي قناة تلفزيونية حديثة متخصصة لعرض الأفلام ومسلسلات الدراما. و فتحت فضاءها التلفزيوني بشكل أساسي في بث الأفلام الهندية المدبلجة إلى جانب العديد من المسلسلات المصرية والتركية والسورية، ولكونها قناة للترفيه فهي تنتج أيضاً برامج الطبخ والصحة والجمال وغيرها.

وشكلت قناة الألوان عامل جذب للجماهير في البلدان العربية منذ إنطلاقها في 2012، وذلك للتميز في بث الأفلام المختارة على شاشتها. فهي ترضي شرائح عديدة من المشاهدين في ذائقتهم المتنوعة من أصناف المسلسلات العربية التي تضم الدراما والكوميديا ويـتألف أغلبها من مسلسلات مصرية وشامية. وسنضيف تردد قناة zee alwan الجديد على جميع الأقمار المتاحة حالياً التي يتم عبرها بث إشارة ألوان الفضائية.

تردد قناة زي ألوان على القمر الصناعي نايل سات 2019

القمر التردد القطبية معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11938 عمودي (v) 6/5 – 27500

زي ألوان

ملكية قناة Alwan تابعة لشبكة زي للمشاريع الترفيهية الهندية، ويقع مقر القناة في دبي. وتعد قناة زي ألون هي القناة العربية التي تأسست ضمن شبكتها بعد قناة “زي أفلام” وهي الأقدم في 2008، والتي تبث zee aflam وفق إستراتيجية محددة في ملئ شاشتها عبر إظهار المحتوى الهندي من أفلام بوليوود على مختلف تصنيفاتها سواء أكانت درامية أو كوميدية وقتالية.

بذلك قد قمنا بإدراج التردد الجديد لقناة زي ألوان، حيث تبين ان القناة أجرت تعديل على تردداتها فلم يعد يظهر على موقعها الرسمي إلا تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات، وفي حال العثور على ترددات معتمدة من قبل القناة، سيتم إضافتها هنا.