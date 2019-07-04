تردد قناة زي ألوان Zee Alwan TV Channel لمتابعة أحدث المسلسلات الهندية

تردد قناة زي ألوان من أكثر الترددات التي يتابعها محبي الدراما الهندية، حيث تقوم Zee Alwan بتقديم العديد من المسلسلات الهندية المدبلجة للغة العربية سواء كانت مسلسلات درامية أو رومانسية، كما تقوم بعرض جميع أخبار السينما الهندية ونجوم بوليود، ولذلك تعتبر من أكثر القنوات التي استطاعت تحقيق نسبة مشاهدة عالية في وقت قصير؛ لأنها تحظى بمتابعة جمهور كبير من جميع الدول العربية.

قناة زي ألوان

تأسست قناة زي ألوان Zee Alwan عام 2012 بواسطة رجل الأعمال الهندي الشهير سوبهاش تشاندرا، ويوجد المقر الرسمي لها في مدينة دبي، والقناة تابعة لمجموعة إيسلا التي تضم باقة متنوعة من قنوات زي، وتُبث على مختلف الأقمار الصناعية على مدار 24 ساعة بشكل مستمر دون انقطاع أو تشويش، وبشكل مجاني دون الحاجة إلى اشتراك شهري في القناة لمتابعة محتواها.

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تردد قناة زي ألوان Zee Alwan

تحرص قناة زي ألوان على تقديم فن راقي يُناسب جميع الأعمار، ولا تقتصر القناة على تقديم المسلسلات الهندية فقط، بل تقوم أيضاً بعرض بعض المسلسلات المصرية والخليجية والتركية، بجانب عدد من برامج الصحة والجمال والطبخ، وأهم ما يُميز القناة أنها تحرص دائماً على التجديد والتنوع، ولذلك لاقت رواجاً وشعبية كبيرة، وإزداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ويُمكنكم إستقبال زي ألوان على الترددات التالية:

القمر الصناعي تردد القناة الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11938 عمودي V 6/5 27500 عرب سات 12111 عمودي V 4/3 27500

مسلسلات قناة زي ألوان

تقوم قناة زي ألوان بعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية العربية والهندية، والتي حازت على إعجاب عدد كبير من عشاق الدراما الهندية، ومن أهم المسلسلات المعروضة على زي ألوان:

المسلسل الهندي من نظرة حب: وهو مسلسل رومانسي جذاب، ويعتبر من أشهر المسلسلات الهندية الممتعة، ويحظي بمتابعة عدد كبير من السيدات في مصر والعالم العربي.

المسلسل المصري البيت الكبير: وهو مسلسل درامي مُثير، يحكي قصة واقعية شيقة.

المسلسل المصري إختيار إجباري.

مسلسل السلطانة راضية الجزء الثاني.

مسلسل حب مشروط.

مسلسل البنات زينة البيت.

مسلسل غدر الزمان.

نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم حول تردد قناة زي ألوان وفي حال وجدتم أي مشكلات في تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم، يمكنكم أن تتركوا لنا المشكلة بالتفصيل في صندوق التعليقات أسفل الموضوع.