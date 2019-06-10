تردد قناة زي الوان Zee Alwan الجديد 2019 لعشاق المسلسلات الهندية

تردد قناة زي الوان Zee Alwan هي واحدة من أكثر القنوات متابعة بين المشاهدين عشاق الأعمال الهندية في مصر وجميع الدول العربية, الذين يهتمون بمتابعة ومعرفة كل أخبار نجوم بوليود وأيضا كل أخبار السينما الهندية, لفتت قناة زي الوان انتباه العديد والعديد من مشاهدي دراما بوليوود مما ساعدت على انتشار شعبية الأفلام والمسلسلات الهندية المدبلجة للعربية, كما أنها تميزت بالعديد من المواصفات التي كانت سببا في شهرتها الكبيرة حيث قدمت فن راقي ومحتوى متميز ومناسب لجميع الاعمار , قدمت العديد من الأعمال والبرامج المتنوعة فهي تهتم بعرض المسلسلات الهندية المتنوعة سواء درامية, أو رومانسية, و أيضا عرضها للمسلسلات المصرية والخليجية وايضا التركية , تحرص زي الوان دائما على التجديد حتى لا تفقد شعبيتها.

تردد قناة زي الوان Zee Alwan.

تم تأسيسها عام 2012 وهي تابعة لمجموعة إيسلا والمملوكة لرجل الأعمال الهندي الشهير سوبهاش تشاندرا مقرها الرسمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, تبث على القمر الصناعي عرب سات , نايل سات على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش, كما أنها تعد القناة الثانية ضمن باقة قنوات زي الترفيهية التلفزيونية بعد قناة زي أفلام المخصصة لأحدث وأشهر الأفلام الهندية المدبلجة للعربية لنجوم السينما الهندية والتي انطلق بثها عام 2008, قدمت زي الوان العديد من البرامج المنوعة في الطبخ والفن والسياحة والرياضة الهندية.

تردد قناة زي الوان.

القناة قمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصويب الأخطاء زي ألوان نايل سات 11938 27500 رأسي 5/6 زي ألوان عرب سات 12111 27500 رأسي 3/4

مسلسلات زي الوان.

عرضت قناة زي الوان مجموعة كبيرة من المسلسلات بالفترة الأخيرة منها المسلسلات العربية والهندية التي نالت اعجاب العديد من عشاق الدراما الهندية منها, كما يمكنكم معرفة تردد قناة تايم سبورت time sport عبر نايل سات وكيفية استقبال القناة الأرضية على جهاز التليفزيون

المسلسل المصري البيت الكبير بطولة الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد بدير وغيرهم

المسلسل الهندي من نظرة حب وهو من أشهر وأبرز المسلسلات

المسلسل المصري أختيار اجباري بطولة الفنان خالد سليم وكريم فهمي وهيدي كرم.

مسلسل السلطانة راضية الجزء الثاني.

وأيضا قدمت العديد من البرامج المتنوعة والتى حازت على اعجاب المشاهدين ومنها